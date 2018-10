NBA : Première avec les Lakers, première défaite pour James

Le match : Showtime entre Portland et Los Angeles !

Il ne fallait pas manquer la première sortie officielle de LeBron James sous les couleurs des Lakers. Pas seulement pour l’aspect historique – le King a rejoint L.A. pour quatre ans cet été avec le défi de ramener un titre à l’une des organisations les plus cultes du championnat. Mais au-delà de tout ce contexte, nous avons surtout assisté à un match vraiment plaisant entre deux équipes déterminées à jouer vite. Vite et bien. C’est important. Une rencontre rythmée donc, mais aussi de l’engagement même si la défense n’était pas toujours au rendez-vous. Des belles séquences de jeu, un public chauffé à blanc et surtout du suspense jusqu’au bout. Tous les ingrédients pour prendre du plaisir. C’est dans cette ambiance spéciale que les Blazers se sont finalement imposés (128-119).

James a noirci la feuille de statistiques : 26 points, 12 rebonds et 6 passes. Les Lakers avaient promis de le décharger d’une partie de la création afin de le laisser souffler un peu plus. Cette première va dans ce sens. Alors, évidemment, le joueur est sensiblement le même. Mais on l’a vu plus souvent dans un registre un peu nouveau, un peu anodin, avec plus de coupes dans le dos de la défense. Un peu plus scoreur. Avec toujours cette volonté de pousser le jeu en transition. Les Californiens cavalent et ils agressent sans cesse le cercle. En revanche, l’absence de shooteurs s’est fait ressentir. Ils ont manqué leurs seize premières tentatives derrière l’arc avant que le brillant Josh Hart (20 pts) finisse par planter un tir primé à la sirène du troisième quart temps.

Les Blazers ont eux justement assommé les Lakers à coups de trois-points. Ceux de Nik Stauskas (24 pts) en première période puis de Damian Lillard (28 pts) et C.J. McCollum dans l’ultime quart temps. Devant quasiment tout le match, les joueurs de Terry Stotts n’ont pas paniqué quand les Angelenos sont revenus à leur hauteur. Les deux équipes se sont alors répondues panier après panier pendant quasiment l’intégralité du troisième quart temps. Jusqu’à ce que les stars de Portland, bien épaulées par Stauskas, fassent la différence à l’entame du quatrième quart. Ils ont pris dix points d’avance à six minutes du buzzer et n’ont plus été rejoints.

Le duo : Simmons et Embiid, ticket gagnant

Ils avaient déjà été bons lors du premier match contre Boston – perdu assez nettement par Philadelphie. Ben Simmons et Joel Embiid ont encore une fois été les moteurs des Sixers cette nuit. Le prodige australien a enregistré son premier triple-double de la saison en postant 13 points, 13 rebonds et 11 passes. Le géant camerounais a lui claqué 30 pions (9/14) tout en ajoutant 12 rebonds. Sauf que cette fois-ci, leur équipe est repartie avec une victoire franche (127-108).

Ce qui a changé ? Déjà l’adversité, évidemment. La jeune équipe de Chicago a de sérieuses lacunes en défense et son jeune rookie prometteur Wendell Carter Jr (8 points, 3 rebonds, 3 passes) était sans solution pour son baptême du feu contre un Embiid dominateur. Mais le duo de superstars des Sixers était aussi bien moins esseulé cette nuit. Inexistant ou presque lors du coup d’envoi de la saison, Covington (20 points), Fultz (12 pts, 5 pds) et Saric (13 pts, 10 rbds) étaient plus inspirés. Le surprenant Landry Shamet (13 pts, 4 tirs primés) et Amir Johnson (13 pts) ont aussi contribué en sortie de banc. Les Sixers se sont donc rassurés derrière leur tandem mais il faudra confirmer contre une formation un peu plus confirmée que celle des Bulls.

Le joueur : Josh Richardson, patron du Heat

Le match suffit presque à expliquer pourquoi les Timberwolves réclamaient Josh Richardson (entre autres) en échange de Jimmy Butler. Et aussi pourquoi le Heat a constamment refusé. L’ailier de 25 ans a fait des progrès lors de chacune de ses trois saisons dans la ligue. Il est parti pour franchir un cap cette année. Il a démarré en trombe en inscrivant 28 points lors du premier match gagné sur le fil à Washington (113-112). Nouvelle première option offensive de Miami, Richardson a tenté sa chance 21 fois, pour 8 réussites avec 5 paniers à trois-points. Il a aussi provoqué des fautes et obtenu des lancers-francs (7/8). Un joueur à suivre dans la course au trophée de la meilleure progression de l’année.

Le panier : Kelly Olynyk offre la victoire à Miami

Le respect des anciens. Les Floridiens ont donné la balle de match à Dwyane Wade, triple champion NBA et figure emblématique de la franchise. Ils étaient alors menés d’un point par les Wizards à quelques secondes de la fin du match. Le futur Hall Of Famer a effectué l’un de ses mouvements habituels pour tenter sa chance à mi-distance. Un tir qu’il a rentré des milliers et des milliers de fois. Mais pas cette nuit. La balle est ressortie. Heureusement pour Miami, Kelly Olynyk traînait par-là. L’intérieur canadien a capté le rebond offensif le plus important de la rencontre pour faire repasser Miami devant à deux dixièmes de la sirène.

Le Français : Ian Mahinmi titulaire

L’absence de Dwight Howard profite à Ian Mahinmi. Le pivot tricolore a été aligné d’entrée par les Wizards. Mais il n’a joué que 12 minutes, le temps de marquer 3 points, de prendre 1 rebond et de bloquer deux tirs.

Tous les scores

Wizards – Heat : 112-113

Sixers – Bulls : 127-108

Blazers – Lakers : 128-119