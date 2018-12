Quand Harden se déchaîne, Houston n'a pas de problème

Le joueur : James Harden encore époustouflant

Les performances de James Harden sont de plus en plus absurdes. C’est comme si le joueur star des Rockets contrôlait son propre avatar dans un jeu vidéo. Parce ses statistiques sortent du commun des mortels : 50 points et un triple-double par-ci, un autre triple-double par-là. Et maintenant 47 pions passés sur la truffe de la défense pourtant réputée du Jazz. Rudy Gobert et ses coéquipiers n’ont pas su ralentir, et encore moins arrêter, le barbu le plus prolifique de la NBA et ils en ont payé le prix à l’arrivée : victoire de Houston contre Utah (102-97).

Harden a encore une fois déployé son arsenal complet sur le terrain : ses tirs lointains après un pas en arrière, ses (interminables) dribbles chaloupés pour effacer ses adversaires directs, ses layups après avoir pénétré la raquette et… ses lancers-francs. Il a encore provoqué de nombreuses fautes pour se retrouver 16 fois sur la ligne réparatrice. Pour 15 réussites. Avec 14 sur 31 aux tirs et 4 sur 12 à trois-points. Il n’est clairement pas le joueur le plus excitant à regarder jouer. Mais il est le plus efficace en NBA actuellement. Le plus chaud. Et ses cartons ont mené les Rockets à quatre victoires de suite.

En revanche, les prestations extraordinaires d’Harden sont finalement l’arbre qui cache la forêt. Cette équipe de Houston a des lacunes évidentes et elle pointe au neuvième rang (après avoir longtemps été treizième ou quatorzième) de la Conférence Ouest. Elle a besoin que son meilleur joueur se surpasse pour vraiment bien figurer et c’est un problème.

Le match : La dégringolade continue pour les Clippers

Ils se sont battus jusqu’au bout mais les Los Angeles Clippers ont perdu un quatrième match de suite cette nuit. Ils sont tombés contre les Portland Trail Blazers (127-131). Les joueurs de Doc Rivers avaient pourtant entamé une remontée fantastique en passant de douze à un petit point d’écart en l’espace de quelques minutes dans le quatrième quart temps. Mais Tobias Harris, 39 points (nouveau record en carrière), et ses coéquipiers n’ont pas su conclure.

Damian Lillard a lui aussi inscrit 39 points tandis que son compère C.J. McCollum en inscrivait 27. Cette victoire permet à Portland de posséder désormais le même bilan que son adversaire du soir : 17 victoires en 30 matches. Mais les deux équipes ont des trajectoires différentes. Les Blazers remontent pendant que les Clippers n’en finissent plus de chuter en ce moment.

La performance : 38 pour Booker, 3 de suite pour Phoenix

Le voilà, le fait le plus improbable de la nuit. Ou plutôt de la semaine. Parce que voir les Suns battre les Knicks (128-110) et décrocher ainsi le choc des cancres n’était pas nécessairement surprenant. C’est la troisième victoire de suite de Phoenix. Et ça, par contre, c’est déjà plus bluffant. Parce que cette équipe n’avait gagné que 4 de ses 28 premiers matches avant d’en remporter soudainement trois d’affilée.

Devin Booker, 38 points, a donné le ton. Ses lieutenants T.J. Warren (26 pts) et Deandre Ayton (21) ont suivi le mouvement. Les Suns ont surtout fait la différence au retour des vestiaires, au cours d’un troisième quart temps largement dominé (41-17). Ils étaient menés à la pause puis se sont retrouvés avec un avantage de dix-sept pions à l’entame du quatrième quart (100-83). Leur série sera fortement mise à l’épreuve lors de leur prochaine rencontre, disputée contre Boston.

La ligne de statistiques : 13-16-11 pour Westbrook

Nouveau triple-double pour Russell Westbrook, véritable référence en NBA dans ce domaine, lors de la victoire d’Oklahoma City contre Chicago (121-96). Le meneur du Thunder a encore une fois été maladroit (13 pts à 5/13) mais il a capté 16 rebonds et délivré 11 passes décisives. Il est désormais à 20,7 points, 10,7 rebonds et pile 10 passes de moyenne sur l’ensemble de la saison. Il est donc pour l’instant en route vers une troisième saison de suite avec un triple-double au compteur. Ce qui est évidemment du jamais vu en NBA. Seul un homme, Oscar Robertson, a réussi une saison avec un triple-double de moyenne. Et il l’a fait une seule fois.

Le trio : DeRozan, Aldridge et Gay relancent les Spurs

L’équipe de San Antonio se porte un peu mieux depuis quelques jours. Les Spurs ne sont pas encore dans le grand huit de la Conférence Ouest mais ils s’en rapprochent en enchaînant les victoires. Ils ont ainsi décroché leur cinquième succès en six matches en battant les Sixers assez nettement cette nuit (123-96). Si les Texans jouent mieux en ce moment c’est aussi parce que leurs trois meilleurs joueurs, DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge et Rudy Gay, sont plus appliqués. Ils ont tous les trois atteint la barre des 20 unités contre Philadelphie. 21 pour Gay et 20 pour les deux All-Stars. Les Spurs sont maintenant dixièmes à l’Ouest.

Les Français : Rudy Gobert en double-double

Le Jazz a perdu mais Rudy Gobert avait pourtant fait le boulot. Le pivot a compilé 18 points, 13 rebonds et 4 passes. Frank Ntilikina a aussi perdu avec les Knicks mais il a refait preuve d’agressivité après deux matches plus discrets. Le jeune meneur a en revanche manqué d’adresse (3 sur 11) et il a terminé avec 9 points en 29 minutes. Joakim Noah en a joué 15 contre les Warriors, le temps de prendre 3 rebonds, de marquer 2 points et de distribuer 3 passes. Timothé Luwawu-Cabarrot n’a pas marqué pour le Thunder mais il n’a joué que 3 minutes.

Tous les scores

Pistons – Bucks : 104-107

Knicks – Suns : 110-128

Thunder – Bulls : 121-96

Rockets – Jazz : 102-97

Timberwolves – Kings : 132-105

Spurs – Sixers : 123-96

Warriors – Grizzlies : 110-93

Clippers – Trail Blazers : 127-131