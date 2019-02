Stephen Curry battu dans le concours de tirs à trois points

Curry, considéré comme l'un des meilleurs shooteurs à trois points de l'histoire, avait pourtant bien débuté la finale en réussissant ses neuf premiers tirs.

Le triple champion NBA, vainqueur de l'épreuve en 2015, s'est ensuite brièvement déréglé, avant de se reprendre, pour finir avec 24 points sur un maximum de 34.

Harris, joueur relativement méconnu qui réalise à 27 ans la meilleure saison de sa carrière, avait bouclé sa finale avec 26 points. Il est le premier joueur des Brooklyn Nets à remporter ce concours.

L'autre finaliste, Buddy Hield (Sacramento), s'est classé 3e avec 19 points.

Petite consolation pour Curry, il a devancé son frère cadet Seth (Portland) qui n'a pas passé le premier tour, sous les yeux de leur père Dell, ancien joueur de Toronto et de Charlotte.

Parmi les dix joueurs en lice figuraient également l'Allemand Dirk Nowitzki (Dallas) qui mettra un terme à sa carrière en fin de saison et Devin Booker (Phoenix), vainqueur du concours en 2018.

Le concours d'adresse a été remporté par Jayson Tatum (Boston) qui a battu en finale Trae Young (Atlanta), malgré un mauvais départ.

Le dernier concours de la soirée, celui de dunks, est revenu à un autre joueur de Brooklyn, Hamidou Diallo. L'ailier fort, âgé de 20 ans, a battu en finale la nouvelle sensation des New York Knicks, Dennis Smith junior.

Le All Star Game, match-exhibition avec les meilleurs joueurs de NBA, doit opposera dimanche l'équipe LeBron James à l'équipe Giannis Antetokounmpo.

Depuis 2018, le All Star Game ne voit plus s'affronter les conférences Est et Ouest, mais deux équipes assemblées par deux capitaines, les joueurs ayant reçu le plus de votes du public, cette année James (Lakers) et Antetokounmpo (Milwaukee).