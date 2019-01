Stephen Curry et les Warriors montent en puissance, la NBA peut trembler

Le joueur : Stephen Curry fait le show à Washington

Quand Stephen Curry va, tout va à Golden State. Nouvelle illustration avec son dernier carton : 38 points à 14 sur 24 aux tirs pour le double-MVP. Mais il a fallu plus qu’un grand Curry pour aller chercher la victoire contre les Wizards (126-118 score final). Parce que quand la défense adverse s’est appliquée à limiter les tirs à trois-points, le meneur a eu l’intelligence de ne pas forcer. Il a laissé des responsabilités alors qu’il avait la main chaude. Et notamment à l’un d’entre eux.

DeMarcus Cousins a été gavé de ballons dessous pour contrer les plans de Washington. Avec succès. Le pivot a inscrit 17 points en 24 minutes. Il a aussi pris sa première faute technique sous la tunique des Warriors. Ses prestations sont tout de même très encourageantes. C’était seulement son troisième match depuis son retour de blessure, une déchirure du tendon d’Achille, après presque un an d’absence. Il donne une nouvelle dimension, plus près du cercle, aux doubles-champions en titre. Une nouvelle option offensive. Et les Warriors, à l’image de Curry ou de Klay Thompson ces dernières semaines, montent en puissance. Ils en sont à neuf victoires de suite et ne devraient pas tarder à posséder le meilleur bilan NBA à ce rythme.

La performance : Encore un triple-double pour Russell Westbrook

Et de quinze. Quinze triple-doubles pour Russell Westbrook cette saison. Le dernier en date remonte donc à ce jeudi, quand le meneur du Thunder a compilé 23 points, 17 rebonds et 16 passes pour guider son équipe à la victoire contre les Pelicans (122-116). Paul George a ajouté 23 points, 11 rebonds et 7 passes tandis que Steven Adams calait lui aussi un double-double avec 20 points et 13 rebonds.

Le revenant : Jahlil Okafor fait du chiffre

Relancé dans la rotation des Pelicans en l’absence d’Anthony Davis, blessé, Jahlil Okafor commence à se montrer. Le troisième choix de la draft 2015 a inscrit 18 points et capté 8 rebonds en seulement 25 minutes cette nuit. Il en avait inscrit 17 lors du match précédent contre Detroit et 20 (avec 10 rebonds à chaque fois) lors de la victoire contre Memphis. Sa défense reste un problème. New Orleans s’est fait détruire à chaque fois qu’il était sur le parquet (-21 de différentiel). Mais ses performances pourront peut-être l’aider à se refaire une place dans la ligue, lui qui tournait à 17 pts et 7 rbds de moyenne lors de sa saison rookie avant de sombrer depuis.

Le match : Towns et les Wolves enfoncent les Lakers

Toujours sans LeBron James (aine), désormais sans Lonzo Ball (cheville) mais avec Rajon Rondo. Les Lakers ont récupéré un joueur cette nuit mais ça n’a pas changé grand-chose : ils ont encore perdu. Cette fois-ci contre les Timberwolves (120-105 pour Minnesota). Les loups ont accéléré dans le dernier quart temps de la rencontre pour vraiment faire la différence. Avec 27 points, 12 rebonds et 5 passes décisives pour un Karl-Anthony Towns qui espère bien être à nouveau All-Star cette saison.

Le Français : Elie Okobo se met en valeur

Les Suns ont perdu contre les Blazers (120-106) mais Elie Okobo a eu l’occasion de passer 28 minutes sur le parquet cette nuit. Il en a profité pour marquer 12 points et prendre 7 rebonds.

Tous les scores

Wizards – Warriors : 126-118

Thunder – Pelicans : 122-116

Suns – Trail Blazers : 106-120

Lakers – Timberwolves : 105-120