Toronto et Milwaukee, la balade des superpuissances de l’Est

Le joueur : Le jour d’Ibaka est arrivé

Kawhi Leonard a été laissé au repos par les Raptors pour le match contre les Lakers cette nuit. Il fallait donc qu’un autre joueur de l’équipe canadienne assume le leadership cette nuit. C’est Serge Ibaka qui est sorti du lot. L’international espagnol a tout simplement livré le meilleur match de sa carrière pour mener Toronto à la victoire sur le parquet de Los Angeles (121-107).

Un succès dessiné dans le premier quart temps sous l’impulsion de l’intérieur. Il a inscrit à lui seul plus de points en douze minutes que tous les joueurs des Lakers réunis : 20 (sans rater une seule de ses 8 tentatives !) contre 17 pour des Californiens décidément peu inspirés sur ce début de match. Les Raptors creusaient alors déjà un premier écart de 25 points (42-17).

Les Lakers de Kyle Kuzma (24 points) et d’un LeBron James discret (18 points, 6 passes) ont couru après le score en recollant petit à petit mais sans jamais vraiment se rapprocher. Surtout que Serge Ibaka a gardé la main chaude après son premier quart temps de folie. Il a terminé avec 34 points à 15 sur 17 aux tirs. Nouveau record en carrière. Avec aussi 10 rebonds. Le Camerounais Pascal Siakam a lui aussi posté un double-double (16 pts, 13 rbds), tout comme Kyle Lowry (21 pts, 15 pds). Les Raptors ont déroulé leur basket.

Cette performance d’Ibaka est à l’image de son excellent début de saison. Le natif de Brazzaville n’a jamais été aussi tranchant et il tourne à plus de 18 pts et de 7 rbds en à peine 27 minutes en moyenne.

Le match : Giannis et Milwaukee en démonstration

Cette équipe des Bucks est articulée autour de Giannis Antetokounmpo et le match contre les Kings, cette nuit, fait très bien comprendre pourquoi. Le Grec était partout. Littéralement. Il a ainsi cumulé 26 points, 15 rebonds et 11 passes, portant Milwaukee vers une large victoire contre un adversaire en forme depuis le coup d’envoi de la saison (144-109).

Un véritable carton offensif des joueurs de Mike Budenholzer. Huit joueurs ont marqué plus de 12 points avec par exemple 17 pour Eric Bledsoe ou 15 pour l’intérieur remplaçant Ersan Ilyasova. Les Bucks ont planté 22 tirs à trois-points, ce qui ne laissait quasiment aucune chance à la défense des Kings. Ces derniers ont tout simplement été submergés. C’est la huitième victoire de la franchise du Wisconsin en neuf matches. Elle occupe la deuxième place de la Conférence Est, juste derrière des Raptors qui comptent un succès de plus.

La fin de série : Washington renoue avec la victoire

Il était temps. Il a fallu la réception d’un adversaire faible comme les Knicks pour que les Wizards stoppent une série de cinq défaites consécutives. John Wall (26 pts, 7 pds) et ses coéquipiers l’ont emporté plutôt facilement (95-108). Il leur faudra désormais confirmer contre des équipes plus coriaces pour remonter au classement de la Conférence Est. Mais ils ont au moins éviter une explosion qui s’annonçait en cas de nouveau revers.

Les Français : Evan Fournier précieux contre San Antonio

L’arrière du Magic Evan Fournier a contribué au succès des siens en compilant 16 points et 7 passes contre les Spurs. Les autres français étaient moins en réussite cette nuit. Les jeunes Frank Ntilikina (New York, 6 pts et 4 pds) et Elie Okobo (Phoenix, 5 pts et 2 rbds) ont été discrets tandis que Ian Mahinmi n’est pas entré en jeu avec Washington.

Le panier : Devin Booker offre la victoire aux Suns

Devin Booker n’a pas peur des grands moments.

Tous les scores

Bucks – Kings : 144-109

Nets – Sixers : 122-97

Wizards – Knicks : 108-95

Spurs – Magic : 110-117

Suns – Grizzlies : 102-100

Trail Blazers – Timberwolves : 111-81

Lakers – Raptors : 107-121