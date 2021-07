Hormis Jae Crowder, tous les acteurs présents sur le parquet de la Talking Stick Resort Arena mardi soir n’avaient encore jamais disputé le moindre match en finales NBA. Ils découvraient tous ensemble cette atmosphère si particulière. Et pourtant, aucun ne semblait paralysé par l’enjeu. Sauf peut-être un. Paradoxalement le plus expérimenté d’entre eux. Chris Paul, 36 ans, montrait quelques signes de nervosité dans le premier quart temps. En tout cas, il faisait preuve de maladresse. Pas le moindre panier, ni même de point inscrit durant les 12 premières minutes.

Nous nous sommes préparés toute la saison pour ces moments-là. Nous allons continuer à jouer, ce n’est qu’un match", confiait le maestro à l’issue de Il fallait juste patienter encore un peu plus. "", confiait le maestro à l’issue de la victoire de Phoenix contre Milwaukee (118-105) . Le même constat pouvait s’appliquer à ce premier quart. CP3 ne s’est pas enfermé dans ses tirs ratés. Il fallait juste continuer à jouer. Sauf que lui, il ne se prépare pas seulement depuis décembre pour cette échéance. Il l’attend depuis 16 ans maintenant. 16 ans qu’il se balade dans cette ligue, dictant le rythme des rencontres tout en martyrisant ses défenseurs et en régalant ses coéquipiers. Il ne pouvait pas se griller pour ses grands débuts, ni laisser une entame délicate gâcher ce moment.

Et puis, Chris Paul a déroulé...

Les Suns, eux, attendaient les finales depuis 1993. Charles Barkley et ses camarades avaient défié Michael Jordan avant de tomber en six manches, les armes à la main. Mais il n’y a pas de MJ qui se dresse sur la route de Chris Paul aujourd’hui. Il n'y a qu'un Giannis Antetokounmpo revenu à la hâte d’une blessure au genou, invité surprise de ce Match 1 et auteur de 20 points en 35 minutes. Mais le patron, c’était bel et bien le meneur de Phoenix. Une fois ce mauvais quart d’heure passé, il s’est mis en route et plus personne n’a pu l’arrêter.

Il est pourtant plus petit que les autres et plus aussi vif que par le passé mais il s’est mis dans le bon tempo. "Je suis plus vieux, j’ai besoin de jouer plus lentement. Mais pour gagner cette série, il faut mettre du rythme", avouait le héros du soir au micro d’ESPN juste après le buzzer. Général des parquets, génie balle en main, Paul a disséqué la défense des Bucks pour exploiter ses failles possession après possession.

Chris Paul et DeAndre Ayton Crédit: Getty Images

Parfois en provoquant le switch pour agresser Pat Connaughton balle en main. Parfois en profitant de l’espace laissé à mi-distance pour dégainer. Ou parfois en trouvant le bon coéquipier démarqué, le plus souvent ses lieutenants Deandre Ayton (22 points) ou Devin Booker (27). Oui, il est plus vieux et plus petit. Mais il est aussi plus malin. Et plus fort.

Comme Abdul-Jabbar et Duncan

Son coup de chaud ne s’est pas fait attendre très longtemps. Alors que la partie restait serrée jusqu’à la pause, il a déclenché les hostilités dès le retour des vestiaires. Le moment idéal pour tuer le match, après avoir laissé ses partenaires tenir la baraque. Paul a marqué 16 points dans le troisième quart temps. Dont 8 de suite sur la fin de la période avec deux paniers à trois-points entrecoupés d’un layup après avoir fait danser Bobby Portis. Son caviar pour Ayton a même donné 20 longueurs d’avance aux Suns (88-68).

Il n’y avait alors plus rien à faire pour les Bucks, laissés sans solution devant le talent du meilleur gestionnaire de sa génération et devant sa complicité avec ses camarades. "C’est une question de confiance", expliquait-il. Cette confiance qui lui permet de refiler des ballons chauds à Booker. Notamment dans le quatrième quart temps, quand Milwaukee est revenu à 7 points (101-94). Il fallait absolument marquer pour enrayer la dynamique. Plutôt que de forcer son chemin vers le cercle, le vétéran a servi Booker à trois-points. Splash. +10. Match plié.

Chris Paul a terminé avec 32 points, 12 sur 19 aux tirs, 4 sur 7 à trois-points, 4 rebonds et 9 passes décisives. Il a ainsi rejoint Kareem Abdul-Jabbar et Tim Duncan. Ils sont les seuls joueurs de plus de 36 ans à avoir passé la barre des 30 points lors d’une rencontre des finales. Sauf que les deux autres légendes comptaient déjà quelques titres dans leur palmarès à ce moment-là. Paul, lui, est en mission. Ce n’est qu’un match, oui. Mais plus que trois comme ça et il pourra enfin toucher au but.

