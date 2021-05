Le match : Giannis et les Bucks prennent encore le dessus sur KD et les Nets

Deuxième choc en trois jours entre Milwaukee et Brooklyn et deuxième victoire pour les Bucks (124-118 à domicile ce mardi). Après avoir marqué 49 points lors du match précédent, dimanche , Giannis Antetokounmpo en a cette fois-ci inscrit 36. Avec seulement 11 tirs réussis en 30 tentatives mais le double MVP a tout de même pris 12 rebonds. De quoi remporter à nouveau son duel avec Kevin Durant, auteur de 32 points, 9 rebonds et 6 passes décisives. Kyrie Irving a lui marqué 38 points pour les Nets. Le match était serré jusqu’au bout avec des temps forts pour les deux équipes. Les Bucks ont compté dix points de marge avant de gaspiller cette avance et de courir après le score.

NBA LeBron et Doncic s'en plaignent : qu'est-ce que le "play-in tournament" ? IL Y A 21 HEURES

Un 18-1 décisif :

Les Nets étaient alors devant (97-103) dans le dernier quart temps avant de subir un 18-1 passé par Giannis et ses partenaires. Le Grec - 4/12 à 3-pt - a été très bien épaulé par ses deux lieutenants, Jrue Holiday et Khris Middleton (23 pts chacun). Mais même après ce gros passage, les New-yorkais ne se sont pas avoués vaincus. Ils ont recollé à quatre longueurs. Antetokounmpo a ensuite scellé la victoire des siens sur la ligne des lancers-francs. C’est donc une nouvelle victoire de prestige pour la franchise du Wisconsin, de quoi mettre ses joueurs en confiance avant les playoffs. Brooklyn reste néanmoins deuxième à l’Est, juste devant Milwaukee.

La performance : Les Warriors s’inclinent malgré 37 points de Curry

Les soirs se suivent mais ne se ressemblent pas pour les Warriors et pour les Pelicans. Vainqueur la veille, Golden State a perdu contre New Orleans mardi soir, en déplacement (108-103). Pourtant, Stephen Curry avait encore fait sauter les compteurs. Ça, ça ne bouge pas. Le meneur a claqué 37 points mais à 13 sur 31 aux tirs (8 sur 20 à trois-points). En revanche, la soirée était complètement différente d’un jour sur l’autre pour Lonzo Ball. Très maladroit lors de la défaite de son équipe, le meneur a fait la différence cette nuit. Avec 33 points à son actif, 7 paniers primés et le tir de la gagne. Les Pelicans ont vraiment tout intérêt à le garder cet été.

Le joueur : Tim Hardaway Jr

Le parquet du Heat, Tim Hardaway Jr le connaît bien. Il avait le privilège d’y jouer étant gamin, quand son All-Star de père portait les couleurs de Miami. Des années plus tard, c’est lui qui a mis le feu à la salle. Mais avec un maillot des Mavericks sur le dos. L’arrière de Dallas a inscrit 36 points (10 paniers primés) lors de la victoire des Texans contre les Floridiens dans la nuit de mardi à mercredi (heure française) : 113-127. Une performance décisive puisque sa franchise est encore à la lutte pour se qualifier directement pour les playoffs, sans passer par le tournoi à élimination directe qui concerne les formations classées de la septième à la dixième place . Les Mavericks sont cinquièmes à l'Ouest.

Le rookie : Isaac Okoro bat son record

Si les Cavaliers ont perdu contre les Suns en prolongation (118-132) mardi soir, il est intéressant de souligner la performance d’Isaac Okoro. Le jeune ailier de Cleveland a réalisé le meilleur match de sa saison en inscrivant 32 points. "Pas mal" pour un rookie qui avait justement des difficultés en attaque. Cette rencontre témoigne de sa progression et lui servira peut-être de déclic pour la suite.

Les Français : Très belle prestation de Sekou Doumbouya

Le temps de jeu régulier accordé à Sekou Doumbouya fait du bien au jeune joueur français. Mardi soir, il en a profité pour s’illustrer en compilant 20 points et 8 rebonds en 34 minutes. L’un des meilleurs matches de sa carrière en NBA. Son compatriote et coéquipier Killian Hayes était moins en réussite avec 4 points à 1 sur 6 aux tirs. Mais le meneur a tout de même pris 5 rebonds et offert 7 passes décisives. Les Français d’Oklahoma City ont aussi eu l’occasion de se mettre en avant. Theo Maledon a fini avec 6 points (2 sur 10 aux tirs) et Jaylen Hoard a marqué 9 points tout en prenant 7 rebonds en 18 minutes. Défaites à la clef pour Detroit comme OKC.

Tous les scores de la nuit :

Cavaliers - Suns : 118-134

Pistons - Hornets : 99-102

Bucks - Nets : 124-118

Heat - Mavericks : 113-127

Pelicans - Warriors : 108-103

Thunder - Kings : 99-103

Clippers - Raptors : 105-100

MJ vs LeBron : le duel à distance se joue aussi sur les parquets olympiques

NBA LeBron et Doncic s'en plaignent : qu'est-ce que le "play-in tournament" ? IL Y A 21 HEURES