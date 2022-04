Deux joueurs d’une même équipe sur un podium. La stat’ s’annonce flatteuse, n’est-ce pas ? Les Sixers Joel Embiid et James Harden figurent tous les deux parmi les trois joueurs qui tentent et qui réussissent le plus de lancers francs par rencontre, en moyenne, à l’issue de la saison régulière 2021-2022 de la NBA. Giannis Antetokounmpo (8,3 sur 11,4) s’intercale entre le pivot camerounais (9,6 sur 11,8) et "la Barbe" (7,2 sur 8,2).

Cela fait parfois jaser, parce que la complémentarité entre le meilleur marqueur de la Grande Ligue ( Embiid, avec 30,6 points par match ) et son compère, arrivé des Nets en cours d’exercice, pourrait s’exprimer de manière plus spectaculaire que par de nombreux passages sur la ligne. Mais les deux hommes y sont efficaces (respectivement 81,4% et 87,7% de réussite) et leur coach n’y voit pas d’inconvénient.

Doc Rivers s’attend à un jeu "plus physique" en playoffs

"C’est marrant.J’entends beaucoup de plaintes concernant Joel (Embiid) et James (Harden). Ma réponse à tout cela ? Ne faites pas faute et voyons si vous pouvez défendre sur eux", a ainsi défié Doc Rivers, face à la presse ce jeudi. Au premier tour des playoffs, Philadelphie (4e de l'Est) sera opposé aux Toronto Raptors (5es), à partir de minuit dans la nuit de samedi à dimanche en Pennsylvanie. C’est une nouvelle compétition qui commence et les Sixers y seront scrutés.

"Le jeu va devenir plus physique", estime l’entraîneur qui a guidé les Celtics au titre en 2008. Avant d’ajouter : "Je ne sais pas si ce sera à notre avantage ou non." Embiid, son franchise player, candidat au trophée de MVP de la saison régulière au même titre que le tenant du titre, Nikola Jokic, a quant à lui évoqué son leadership. "Je veux gagner, et pour pouvoir gagner, j’ai besoin de tout le monde, je dois les ‘challenger’", a-t-il expliqué, quant à son exigence vis-à-vis de ses coéquipiers.

