Le duel de géants : Antetokounmpo stratosphérique, les Bucks dominent les 76ers de Embiid

C’était le grand rendez-vous de la soirée. Le duel entre deux équipes qui se battent pour la place de leader à l’Est, et celui, surtout, entre deux des prétendants au titre de MVP (et les 2e et 3e meilleurs marqueurs de la saison) : Giannis Antetokounmpo, MVP 2019 et 2020, côté Milwaukee, et Joel Embiid, qui espère bien débloquer son compteur cette année, pour les 76ers. Avec un Grec une nouvelle fois intenable (40 points, 14 rebonds, 6 passes décisives), auteur d'un contre décisif à 2 secondes du terme, ce sont finalement les champions en titre qui se sont imposés au bout du suspense (116-118).

Pourtant, Philadelphie, défait pour la deuxième fois de la semaine après son revers face à Phoenix , a longtemps mené dans la partie. Mais les coéquipiers de James Harden (32 points, 9 passes décisives, 5 rebonds) ont encaissé un cuisant 13-2 en début de dernier quart-temps pour finalement se faire devancer au finish. De quoi faire enrager Joel Embiid, encore près du triple-double (29 points, 14 rebonds, 7 passes décisives), et reléguer les joueurs de Doc Rivers à une victoire de leurs adversaires du soir, désormais deuxièmes à l’Est et plus que jamais dans le coup pour chiper le trône à Miami.

La victoire qui fait du bien : Chicago domine Washington

Les Bulls, qui n’avaient remporté que 2 de leur 8 derniers matches, sont toujours à la lutte pour une place directe en playoffs. Et ils le doivent à leur victoire difficile (94-107) face aux Wizards, 12es à l’Est et qui évoluaient, qui plus est, sans Bradley Beal ni Kyle Kuzma. En leur absence, c’est le Japonais Rui Hachimura (21 points), qui a pris le relais, sans succès.

Si Washington s’est accroché, jusqu’au cœur du 4e quart-temps, le 9-0 encaissé alors que les Bulls ne menaient que d’un point (80-81), a permis aux coéquipiers d’un DeMar Derozan en forme (32 points, 7 rebonds, 4 passes décisives), et qui est entré dans le Top 50 des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA, de faire définitivement la différence. Au classement, Chicago, toujours 5e, ne compte qu’1,5 victoire d’avance sur Cleveland, 7e.

Le récital : Doncic fait à nouveau chuter les Lakers, plus que jamais en péril

Autre nom cité (timidement) dans la course au titre de MVP cette saison : celui de l’incontournable slovène Luka Doncic. Le leader des Mavs a vécu une superbe soirée, auréolé de la victoire (128-110), notamment grâce à son 46e triple-double en carrière, le premier depuis le 7 février dernier. Et l’ancien Madrilène n’a pas fait dans la dentelle, en passant 34 points, 12 rebonds et 12 passes décisives à des Lakers qui ont concédé leur troisième défaite de rang et qui ont, surtout, cédé leur dixième place à l’Ouest.

L’absence d’Anthony Davis et surtout celle de LeBron James, qui venait de passer la barre mythique des 37 000 points en carrière , ont été de trop pour les partenaires de Russell Westbrook (25 points, 8 rebonds, 6 passes décisives). La franchise de Californie, martyrisée par l’attaque adverse, était déjà menée de 26 points à la pause. Pour au final une large défaite qui met les champions 2020 en péril dans la course au play-in.

Le retour : Paul George rejoue pour les Clippers, qui retrouvent la victoire

Les fans de l’autre franchise de Los Angeles attendaient ça depuis le 22 décembre dernier, date de la dernière apparition de "PG13" sur un parquet de NBA. Le All-Star de la franchise californienne, qui attend toujours le retour de Kawhi Leonard, a effectué son come-back avec la manière, en mettant fin à la série de défaite des Clippers, le statut de meilleur marqueur de la rencontre en prime (34 points à 10/20 au tir), face à Utah (121-115).

Ses coéquipiers, qui restaient sur 5 revers, ont pourtant démarré de la plus mauvaise des manières, auteurs de leur pire 1er quart-temps de la saison avec seulement 14 points inscrits. De là, le Jazz a réussi, un temps, à dérouler sa partition. Mais les coéquipiers de Donovan Mitchell (33 points) ont progressivement perdu le contrôle, submergés dans le dernier quart-temps (39-21) pour finalement s’incliner. Ce succès permet aux Clippers de s’accrocher encore plus solidement à leur 8e place à l’Ouest.

Les Français : Hayes à l’aise, Gobert et Batum croisent le fer

C’est depuis le banc que Franck Ntilikina a assisté à la victoire de Dallas sur les Lakers. En revanche, Killian Hayes, lui, a joué 33 minutes pour Brooklyn, vainqueur de Detroit (130-123). Avec réussite puisqu’il a égalé son record de points (13) cette saison, avec un beau 6/10 au tir, auquel il a ajouté 4 rebonds et 3 passes décisives.

Opposés lors du match entre Utah et les Clippers, les vice-champions olympiques de Tokyo, Rudy Gobert et Nicolas Batum, ont vécu une soirée plutôt discrète. Avec seulement 9 points, mais 15 rebonds et 3 contres, Gobert a encore fait la loi dans la raquette du Jazz, mais en terminant à 5 fautes personnelles, il n’a pu empêcher Los Angeles de renverser les siens en fin de partie. Batum, lui, a inscrit trois de ses cinq tirs tentés, finissant à 8 points, plus 4 rebonds, et retrouvant, comme le reste de son équipe, la victoire et le sourire.

Les résultats de la nuit :

Philadelphie – Milwaukee : 116 - 118

Washington - Chicago : 94 - 107

Brooklyn – Detroit : 130 - 123

Dallas – Los Angeles Lakers : 128 - 110

Los Angeles Clippers – Utah : 121-115

