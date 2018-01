Pro A : Chalon engage l'Américain Nate Wolters (Utah Jazz)

L'Élan Chalon, champion de France en titre de basket-ball mais qui lutte pour son maintien en Pro A, a engagé jusqu'à la fin de la saison le meneur américain Nate Wolters, a annoncé mercredi le club bourguignon.

Drafté au 2e tour (38e choix) par les Wizards de Washington en 2013 à sa sortie de l'université de South Dakota State (NCAA), Nate Wolters (26 ans) arrive en provenance du Jazz d'Utah où il a disputé cinq matchs NBA après avoir débuté la saison à Salt Lake City Stars (G-League).

Ce meneur de grande taille (1,93 m), passé par deux autres franchises NBA, Milwaukee (2013-2015) et New Orleans (2015), a connu sa première expérience européenne à Besiktas (Turquie, 2015-2016), avant d'évoluer à l'Etoile Rouge de Belgrade (Serbie) la saison dernière, club avec lequel il a réalisé le doublé coupe-championnat et remporté la Ligue Adriatique.

Nate Wolters pourrait effectuer ses débuts avec l'Elan Chalon, qui pointe à l'avant-dernière place du classement de Pro A, à l'occasion du déplacement au Portel, samedi.