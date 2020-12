Et de deux pour la Norvège ! Deux heures après la victoire de Sturla Holm Lægreid chez les hommes, c'est Tiril Eckhoff qui y est allée de son doublé sprint-poursuite chez les femmes. Partie avec sept secondes d'avance sur Ingrid Landmark Tandrevold, la Norvégienne a passé la course en tête et assuré sa victoire avec un 19/20 suffisant au tir, en l'absence de sans faute. Seizième victoire en carrière pour la Norvégienne, qui remonte au cinquième rang du classement général de la coupe du monde, toujours dominé par sa compatriote Marte Olsbu Røiseland.