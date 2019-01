Anterselva : Laura Dahlmeier remporte sa première victoire de la saison sur la Mass start

Elle est bel et bien de retour ! L'Allemande Laura Dahlmeier, dans une forme ascendante après une préparation perturbée, a remporté sa première course de la saison, ce dimanche à Anterselva. Elle a enlevé la mass start devant la Tchèque Marketa Davidova (2e, à 13") et sa compatriote Vanessa Hinz (3e, à 16"). L'Italienne Dorothea Wierer, 5e du jour, conserve le dossard jaune de leader de la Coupe du monde, tandis qu'Anaïs Bescond, 17e, a signé le meilleur résultat français.

Tout avait pourtant mal débuté pour Dahlmeier, championne du monde en titre de la spécialité mais 30e (et donc dernière) à Ruhpolding il y a une semaine. Vêtue du dossard 20, en raison de sa saison en demi-teinte, elle est restée en queue de peloton jusqu'au premier tir, où son erreur a semblé presque rédhibitoire.

"C'était mal parti et je me sentais mal… Je savais que je devais faire une grosse course sur le pas de tir", a déclaré Dahlmeier au micro de la chaîne L'Equipe. Cela a été chose faite, après l'accroc initial : 15/15 carabine en main (19/20 au global, donc). Suffisant pour s'imposer, en raison de la relative défaillance de Dorothea Wierer (17/20, devancé de 32") et de la performance moyenne en fond de la Finlandaise Kaisa Makarainen (6e à 33", malgré son 18/20). Lisa Vittozzi (18/20) a quant à elle terminé 11e, permettant à Wierer de reprendre un peu de marge en tête du classement général.

Braisaz, la 15e balle qui change tout

La Française Justine Braisaz a longtemps été à la lutte avec Makarainen, Wierer, Dahlmeier et compagnie. Mais elle a échoué à blanchir sa quinzième cible, alors qu'elle était à 14/14, loupant l'occasion de prendre les commandes de la course après trois tirs. Son dernier debout, catastrophique (2/5), l'a même reléguée plus loin qu'Anaïs Bescond (17/20, 17e) et hors du Top 20 : 21e, à 1'57". Julia Simon, troisième Tricolore en lice, n'a pas terminé la course, alors qu'Anaïs Chevalier n'avait pas pris le départ.

Dahlmeier a envoyé un message à la concurrence, à un peu plus d'un mois des Mondiaux (7-17 mars, à Östersund) : "Je ne suis pas encore au top, mais je suis capable de gagner et c'est le plus important." Une concurrence au sein de laquelle sa dauphine du jour, Davidova, semble susceptible de se faire une bonne place, à moyen terme. La jeune biathlète tchèque (22 ans), dont le succès de jeudi lors du sprint était le premier en Coupe du monde, a confirmé ce dimanche l'étendue de son potentiel.