Fillon Maillet comme un grand

Quelle première ! Quentin Fillon Maillet a remporté son duel avec Johannes Boe, ce dimanche à Anterselva, pour s'adjuger la mass start et décrocher ainsi son premier succès dans une course individuelle en Coupe du monde. Il s'est échappé avec le dossard jaune lors du troisième tour de circuit, puis a fait craquer l'ogre norvégien au tir debout. Boe termine 2e, à 14 secondes. Arnd Peiffer (3e, à 24") complète le podium du jour, au pied duquel échouent Martin Fourcade (4e, à 50") et Antonin Guigonnat (5e, à 51").

Impérial leader du classement général et vainqueur des cinq dernières courses, Johannes Boe a tenté un coup de force après le deuxième tir. Il s'est retourné contre lui. Le dossard jaune a rattrapé Antonin Guigonnat, qui le devançait de quelques secondes à l'entame de la troisième boucle, et l'a immédiatement attaqué, pour faire le tri parmi ses rivaux. Seul un autre Français, Quentin Fillon Maillet, est parvenu à le suivre. Et il ne s'en est pas contenté.

Fillon Maillet a pris ses responsabilités

Fillon Maillet, plus sérieux adversaire de Boe en mass start depuis le début de la saison (deux succès pour le Norvégiens, deux podiums pour le Tricolore) n'a pas hésité à relayer son prestigieux camarade d'escapade. Les deux hommes ont ainsi pris une petite marge sur la concurrence, avant le premier debout du jour (6"). Fillon Maillet a alors tiré plus vite que Boe et, surtout, mieux (5/5 contre 4/5).

Sous pression lors de son ultime exercice carabine en main, Fillon Maillet (20/20) a encore blanchi toutes les cibles, au contraire de Boe (18/20). Supersonique, le Norvégien a repris Arnd Peiffer (pourtant à 100% au tir) dans le dernier tour pour terminer sur les talons du Français, qui a tout de même pu savourer sa première victoire.

Vidéo - Un duel au sommet pour une grande première : Fillon Maillet s'est offert le scalp de Boe 01:49

Dixième course sans podium pour Fourcade

Martin Fourcade a encore été l'un des témoins de la force collective des Bleus (quatre dans le Top 10, avec la 9e place d'Emilien Jacquelin). Mais il a surtout confirmé son manque de forme et de confiance. Plus lent que d'habitude, au tir comme en ski, il a raté pour la dixième fois de suite le podium, malgré son 19/20. C'est sa pire série en la matière depuis la saison 2009/2010.

Sa quatrième place du jour permet certes à Fourcade de remonter à la deuxième place du classement général de la Coupe du monde, mais cela n'a plus grand intérêt pour le septuple tenant du gros globe de cristal. En effet, il a levé le voile sur un secret de polichinelle après la course, en annonçant au micro de la chaîne l'Equipe qu'il ne participerait pas à la tournée nord-américaine, dans la perspective d'être au top lors des Mondiaux (7-17 mars à Östersund).