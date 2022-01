L'individuel est un exercice particulier, dont le résultat final est conditionné au tir, et les Français l'ont encore constaté jeudi à Antholz-Anterselva, où un vent changeant a fait vaciller plus d'un biathlète. C'est même simple, un seul des 103 concurrents au départ des 20 kilomètres a réussi un 20/20, ce qui lui a valu la victoire. Un exploit signé par le Russe Anton Babikov . Un outsider pas tout à fait inconnu puisqu'il avait déjà sorti son épingle du jeu en 2017 lors de la poursuite à Ostersund. Tarjei Boe (18/20) et son compatriote Said Khalili (19/20) l'ont accompagné sur le podium. Avec une conséquence notable : le Norvégien a remporté le classement de la spécialité après les deux épreuves qui étaient au programme de la Coupe du monde.

Pour Babikov, le 20/20 au tir valait la victoire dans l'individuel

C'est donc une déception pour Simon Desthieux, qui visait le petit globe. Avec un total de trois fautes à la sortie de son troisième tir, il avait perdu toute chance de consécration mais il a fait parler son orgueil pour arracher la sixième place, à 2'08 de Babikov.

Petite satisfaction pour lui, il a terminé meilleur Français, devant Fabien Claude 8e à 2’22” avec trois fautes, et Emilien Jacquelin, 10e à 2’28” avec deux cibles manquées. Visiblement émoussé sur les skis, Quentin Fillon Maillet a aussi compilé cinq fautes pour une 20e place qui ne reflète évidemment pas son potentiel.

"C'est un individuel qui est compliqué ici avec l'altitude"

Le petit globe, Simon Desthieux l'avait dans un coin de sa tête sans en faire une fixette, comme il l'a expliqué en analysant sa performance. "C'était l'objectif de la journée, je n'ai pas pensé à ça pendant la course, surtout que j'ai été assez rapidement autour de la 20e place après les trois premiers tirs, a-t-il raconté à La Chaîne L'Equipe. Je me suis accroché, c'est un individuel qui est compliqué ici avec l'altitude et un profil qui ne me laisse pas de répit. Il faut être très actif et c'est un vrai combat contre soi-même cet individuel-là ! Au final, ça fait un beau résultat et je m'en suis bien tiré avec ce dernier tir debout. Je ressors assez bien placé mais je reste sur ma fin avec une erreur à chacun de mes trois premiers tirs."

L'important plus que jamais, ce sont les enseignements qu'il pourra tirer de ses imprécisions avec les entraîneurs, surtout à deux semaines des Jeux Olympiques de Pékin. Et là-dessus, il est clair quand il ajoute, "un peu déçu" : "Sur mes balles couchées loupées, ce sont des erreurs de ma part : je me suis précipité sur cette première balle (ratée) au premier tir, puis au deuxième pareil. Un petit mouvement d'épaule… Ça se joue tellement à rien !"

Dans les tourments d'Eole, Fabien Claude s'est aussi senti un balloté dans ses sensations, mais il a appris. "Ce n'était pas facile, mais j'ai vraiment essayé de le prendre comme une répétition générale des Jeux Olympiques, a expliqué le Vosgien à La Chaîne L'Equipe. On est en altitude, il y a du vent, et on aura sans doute plus de vent là-bas (à Pékin). C'était vraiment un combat, c'était hyper dur sur la piste. On a tendance tout de suite à croire qu'on n'est pas bien, mais quand je discute avec tout le monde, Simon ou les autres, on a vraiment galéré. Johannes (Boe) nous a mis une belle pilule ! Il fallait se battre tout au long de la piste (10e temps de ski) et au tir parce que je me suis bien placé sur mon dernier tir."

"Ça coûte vraiment cher"

Quatrième à 50"5 avec trois fautes, Johannes a effectivement fait un retour en force, sans doute aidé par la préparation des Norvégiens en vue des Jeux Olympiques. "Clairement, ils ont choisi de faire une impasse (à Ruhpolding). Ils sont allés en altitude la semaine dernière et il n'y a pas de secret. On verra qui a raison au mois de février. On a joué à fond pour la Coupe du monde. On a envie de faire des courses. Ils auront peut-être fait le choix payant mais on n'aura rien à regretter parce qu'on aura fait à fond toute la saison.

Quant à Quentin Fillon Maillet, il a lui aussi souligné à quel point le vent l'avait gêné. "Toute la course ça allait, mais le 2e tir couché a été vraiment difficile, a-t-il dit à son tour. On a réglé sans vent. Je me suis retrouvé dans des rafales, avec un vent droite-gauche, et impossible de savoir s'il fallait que je fasse des réglages pour mon tir. Ça coûte vraiment cher, d'autant que le ski était vraiment correct. Avec deux fautes ça pouvait se jouer. Il y a peut-être des erreurs de ma part, mais ce tir... J'ai essayé de poser les choses, j'ai pris mon temps. Ça ne passait pas."

"Il y avait de bonnes choses aujourd'hui : je fais le troisième temps des skis, a-t-il ajouté. On enchaîne les courses depuis trois semaines, eux (les Norvégiens), ils ont le temps de rentrer, de se reposer, se préparer… Je ne sais quel était le programme chez eux. Je ne perds pas la course sur le ski mais avec 5 fautes. C'est bien trop sur une course individuelle."

Une mass-start est au programme des messieurs samedi dans la station italienne avant un relais 4x7,5km dimanche. L'occasion de corriger le tir si le vent n'est pas de la partie.

