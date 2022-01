Cocorico à Antholz-Anterselva. Justine Braisaz-Bouchet a signé la 3e victoire de sa carrière à l’occasion du 15km individuel disputé dans la station italienne. Plus qu’une première victoire individuelle pour les Bleues cet hiver, c’est un doublé que le clan tricolore célèbre ce vendredi puisque Julia Simon a pris la 2e place à 51 secondes. Derrière le binôme du Club des Sports des Saisies, la Suédoise Mona Brorsson complète le podium à 1’37”.

Il y avait un coup à jouer en l’absence de la leader de la coupe du monde Marte Olsbu Roeiseland et des soeurs Oeberg, focalisées sur leur préparation des Jeux Olympiques. Les Françaises en ont parfaitement profité. Mais si Braisaz-Bouchet est allé chercher son premier succès depuis deux ans, c’est avant tout grâce à sa course quasi-parfaite. En plus de son meilleur temps de ski, une habitude pour elle, la Tricolore peut se targuer d’avoir été la tireuse la plus précise, chose dont elle est beaucoup moins coutumière. Personne n’a fait mieux que son 19/20.

