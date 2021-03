Simon Desthieux ouvre enfin son compteur ! Ce samedi après-midi, le Français a remporté sa première course individuelle en Coupe du monde, s'adjugeant le sprint (10 km) de Nove Mesto en République tchèque. Vice-champion du monde en titre de la spécialité, le Tricolore a réalisé un 10/10 au tir, pour devancer le Suédois Sebastian Samuelsson (+2"4) et l'Allemand Arnd Peiffer (+4"4), également auteurs d'un sans faute. Derrière, tous les favoris norvégiens ont flanché, avec notamment Johannes Thingnes Boe (7/10), leader du classement général de la Coupe du monde et de celui de la spécialité, qui termine onzième.

Simon Desthieux entre dans un cercle très fermé. Le biathlète devient le onzième Français de l'histoire a remporté une course de Coupe du monde. Après 242 départs et sept podiums, le Tricolore touche enfin le graal, avec un 10/10 à la clé comme lors de sa médaille d'argent aux Mondiaux de Pokljuka en Slovénie. Pourtant, rien n'était joué tant la concurrence a été au rendez-vous.

Samuelsson a talonné Desthieux jusqu'au bout

D'ailleurs, à la sortie du deuxième tir, Sebastian Samuelsson, deuxième du premier sprint de la saison à Kontiolahti, est ressorti dans le même temps que lui. Au kilomètre 7,6, le Suédois était même passé en tête, avec moins d'une seconde d'avance sur Desthieux. Finalement, c'est donc bien ce dernier qui a mieux terminé cette course, même si, à l'arrivée, les écarts restent donc infimes. Troisième du jour, l'Allemand Arnd Peiffer, champion olympique en titre de la spécialité, signe un troisième podium cette saison en sprint, après une deuxième place à Kontiolahti et une troisième à Oberhof.

Pour la deuxième fois de la saison, après le sprint des Mondiaux, aucun Norvégien n'a donc terminé sur le podium de la discipline, contrairement aux six premières sorties. Le meilleur d'entre eux est Sturla Holm Laegreid (9/10), qui finit au pied du podium. De son côté, Johannes Thingnes Boe a donc failli au tir, avec trois fautes, même s'il termine toutefois avec le meilleur temps de ski. Une performance qui ne lui permet pas de s'incruster dans le top 10.

Derrière, les Français ne sont pas loin. Deuxième meilleur temps de ski, Quentin Fillon Maillet termine septième. Malgré deux fautes, il devance Emilien Jacquelin (9/10), huitième. De son côté, Antonin Guigonnat (8/10) a terminé très fort, pour prendre la treizième place. Enfin, Fabien Claude (7/10) a fini plus en retrait (51e). Un beau petit tir groupé pour quatre des cinq Tricolores qui étaient donc en piste. De bon augure avant la poursuite, qui se déroulera ce dimanche.

