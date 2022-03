La question n'est plus de savoir si Quentin Fillon Maillet va être couronné numéro un mondial, mais quand il le sera. En remportant les trois premières courses disputées depuis la fin de la parenthèse olympique, le Français a accentué sa mainmise sur le classement général de la Coupe du monde et, désormais, il faudrait une forme d'apocalypse et un enchaînement de circonstances toutes plus improbables les unes que les autres pour le priver du gros globe de cristal.

Après son nouveau succès jeudi, dans le sprint d'Otepää en Estonie, son huitième cette saison, le dixième en comptant les J.O., Fillon Maillet a porté son avance sur son dauphin, qui n'est autre que son compatriote Emilien Jacquelin, à 225 points. Même avec la règle du retrait des deux plus mauvais résultats de chaque biathlète (soit 30 points le concernant), il conserve encore une marge de 195 unités. Même s'il venait à ne plus inscrire le moindre point lors d'une des quatre courses restantes, QFM augmenterait donc son total de points en récupérant les 9 points de sa 32e place dans le sprint d'Ostersund en tout début de saison.

Comme si c'était fait

Bref, pour résumer, le Jurassien ne risque plus rien. Il va rejoindre Patrice Bailly-Salins, Raphaël Poirée et Martin Fourcade en devenant le quatrième Tricolore au palmarès du classement général. Pour être assuré du gros globe de cristal, il lui suffit de terminer, au pire, à la 23e place de la mass start, samedi. Et encore, dans l'hypothèse où Emilien Jacquelin s'imposerait de son côté. Si Jacquelin est deuxième, une 26e fera l'affaire pour QFM, et même une 29e si son lointain rival et néanmoins camarade ne monte que sur la troisième marche du podium. Et si Jacquelin ne finit pas sur la boîte, Fillon Maillet pourrait même abandonner et le sacre serait tout de même garanti.

Mais il ne raisonne pas de la sorte. Le quintuple médaillé olympique sait pertinemment que le cristal est au bout du chemin. Ce qui l'intéresse, c'est de prolonger sa dynamique. "Je n'ai pas envie de considérer les choses comme ça. Partir en sachant que c'est déjà acquis, ce serait faire fausse route, expliquait-il jeudi sur L'Equipe. J'essaie de l'aborder comme si c'était ma première course de la saison et que tout restait à faire. Un peu comme aux Jeux où, après avoir déjà plus que validé mes objectifs, J'avais envie de continuer sur cette belle lancée. Je ne veux pas 'assurer' le gros globe. Il y a des choses à aller chercher. Le petit globe du sprint, celui de la mass start et j'essaie d'avoir une belle collection à la fin de la saison."

Personne ne peut battre Quentin, la légende

Déjà assuré du petit globe de la poursuite, Quentin Fillon Maillet peut en effet s'accaparer ceux du sprint (c'est même quasiment fait depuis jeudi puisqu'il possède désormais 56 points d'avance sur e Suédois Sebastian Samuelsson avant le tout dernier sprint la semaine prochaine, une victoire rapportant 60 points) et celui de la mass start. Il en reste deux, dont celle de samedi, et le Français accuse un retard de huit points sur l'Allemand Benedikt Doll. C'est sans doute là le seul réel enjeu mathématique de cette dernière ligne droite.

Mais QFM n'est ni un épicier ni un expert-comptable. Ce qu'il veut, c'est d'abord continuer à gagner. En l'absence de Johannes Boe, le seul capable de rivaliser avec lui (quand il est à son meilleur niveau ce qui, en dehors des Jeux de Pékin, a rarement été le cas cet hiver), il y a lui et le reste du monde. Sturla Holm Laegreid, son dauphin sur le sprint jeudi, l'a semble-t-il bien compris, vu ses propos à l'issue de la course : "Cette deuxième place ressemble à une victoire. Personne ne peut battre Quentin, la légende."

