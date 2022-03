Un gros globe de cristal quasiment dans la poche. Le petit du sprint prêt à rejoindre son frère de la poursuite dans la base. Une huitième victoire cette saison. Dix, en comptant ses deux succès aux Jeux Olympiques de Pékin. Quentin Fillon Maillet continue de rouler sur cet hiver 2021-2022 et le seul risque que peut redouter le Français dans cette fin de saison, c'est celui de la banalisation. A force d'enchainer les succès, on en oublierait presque que la victoire n'est pas une normalité dans le sport de haut niveau. Mais QFM a atteint une telle plénitude ces dernières semaines que c'est de ne pas le voir sur la boite, voire sur la plus haute marche de celle-ci, qui surprend, tant la chose est rare.

C'est précisément de cela dont veut se prémunir le Jurassien. "Ça semble peut-être facile, mais ça ne l'est pas", a-t-il tenu à rappeler jeudi à Otepaa, une poignée de minutes après avoir fait ce qu'il sait faire de mieux, gagner. Il a raison, et c'était même peut-être encore plus vrai dans cet avant-dernier sprint de la saison que sur d'autres courses. Car pour s'imposer jeudi, Fillon Maillet a vraiment dû sortir le grand jeu, alors qu'ils sont très nombreux à avoir fait preuve d'une grosse efficacité au tir, à commencer par les Norvégiens, malgré l'absence de leur leader Johannes Boe, que Fillon Maillet lui-même regrette.

Fillon Maillet : "Je ne sais pas quand cette série va s'arrêter, je ne m'attendais pas à gagner"

Ne pas se préoccuper des autres

Son principal concurrent aura été Sturla Holm Laegrid, à l'efficacité retrouvée sur le pas de tir et surtout fringant sur les skis comme on ne l'avait peut-être pas encore vu cet hiver. Sa marge de manœuvre a donc été moindre qu'en d'autres occasions. Il lui fallait sortir la course parfaite et ce fut le cas : 10 sur 10 au tir, le meilleur temps de ski, notamment grâce à une dernière boucle de feu au cours de laquelle il a skié cinq secondes plus vite que le deuxième plus rapide sur ce secteur final.

"J'ai douté un petit peu, a admis QFM au micro de nos confrères de la Chaine L'Equipe, parce que tout au long de la course, je n'ai pas été souvent en tête aux inter, avec Sturla qui allait très vite et Vetle (Christensen, NDLR) qui était dans les parages. Finalement, je me suis battu jusqu'au bout sans me préoccuper de ce que faisaient mes adversaires. Si je commence à me préoccuper du premier intermédiaire où je passe à tant de secondes de la tête parce qu'il y en a un qui est parti très vite, je peux me dire 'Je ne suis pas bien en ski et je lâche', or mon but c'est de rester à 100% dans ce que je peux faire."

Sprint d'Otepaa : Quentin Fillon Maillet flanqué de Laegreid et Doll sur le podium. Crédit: Getty Images

Monsieur "petit plus"

Quentin Fillon Maillet n'écrase peut-être pas la concurrence comme a pu le faire jadis un Martin Fourcade au faîte de sa domination ou même un Johannes Boe quand il vole sur la piste. Mais il trouve presque toujours le moyen d'être le meilleur. Par sa constance et sa panoplie extraordinairement complète. "Je n'ai pas le potentiel de Johannes ou Martin en ski, admet-il sur L'Equipe. Ils étaient d'excellents skieurs comme on en voit très, très peu sur le circuit. Donc finalement, je ne peux pas 'jouer', je n'ai pas trop de marge d'erreur, même sur mon temps de tir je ne suis pas un tireur très rapide. Donc j'essaie d'optimiser le maximum de choses sur la course pour y arriver." Et ça marche.

Le sprint d'Otepaa en aura été l'illustration parfaite. Ce n'était pas un trou de souris, mais la porte n'était pas grande ouverte non plus. Fillon Maillet, c'est monsieur "petit plus". Un peu plus ici, un peu plus là, et à la fin, c'est presque toujours lui qui gagne. Et quand ce n'est pas le cas, il n'en est jamais très loin.

"J'essaie de finir la course en étant satisfait à 100%, en me disant que j'ai donné le meilleur sur les skis, sur le pas de tir, que je n'ai rien lâché, que je n'ai pas loupé une relance, que tout a été bien fait, insiste-t-il. Quand je franchis la ligne en étant content à 100% de ma perf' en général, ça amène un succès. Il n'y a pas forcément la victoire à chaque coup, mais aujourd'hui c'est le cas. C'était une course à 100%, j'en suis très fier et avec la victoire au bout je suis très satisfait." Ça a l'air simple, finalement. Même si ça ne l'est pas.

