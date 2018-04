Le Grand Prix de Wellington pour les soixante ans de Margie Engle

Ce samedi soir, Margie Engle a remporté la sacrée dotation de 500 000 dollars en décrochant le dernier Grand Prix du Winter Equestrian Festival de la saison, la tournée s’achevant officiellement ce dimanche.

Pour cet ultime affrontement de niveau 5*, quarante cavaliers y ont été au départ, motivés entre autres par la fameuse dotation, la plus importante de toute la tournée. Sur le parcours difficile du chef de piste brésilien Guilherme Jorge, qui avait notamment officié aux Jeux olympiques de Rio, seuls six couples sont parvenus à sortir sans faute et à se qualifier pour le barrage.

Après un passage à quatre points mais rapide pour Ben Asselin, le premier double zéro a été signé par le Brésilien Luis Francisco de Azevedo. En selle sur Comic, le pilote a bouclé un superbe parcours en 42″52. Une performance qui a finalement mené l’outsider brésilien à la deuxième place du Grand Prix. Toujours sous les couleurs d’Amérique latine, le Mexicain Enrique Gonzalez, associé à Chacna, ont terminé quatrièmes après un parcours à quatre points en 42″47. S’intercalant entre les deux, Conor Swail a pris la troisième place avec Rubens LS La Silla, qui a signé le barrage à quatre points le plus rapide en 40″17. Dernier du barrage, McLain Ward et Hija van Strokapelleken ont fini sixièmes avec douze points.

Mais la victoire est bel et bien revenue à la doyenne Margie Engle. Aux rêne de son imposant et atypique Royce, l’Américaine a signé un parcours phénoménal en 39″35, sans faire tomber la moindre barre. Une victoire à saveur particulière, puisque l’amazone fêtait ses soixante ans ! Elle s’est confiée en sortie de piste. “Royce m’a fait un cadeau d’anniversaire adorable ! C’est vraiment génial. J’avais économisé Royce uniquement pour ce Grand Prix. Malheureusement, j’ai eu la mononucléose la septième semaine de concours, donc il a même pu profiter d’une plus longue pause. C’était finalement son troisième week-end de concours ici, il était très frais. Quand tout le monde arrive un peu fatigué de la tournée, il était lui en pleine forme ! C’est un sentiment incroyable. Royce est un cheval génial. Tout ce qu’il me manquait venait de moi. J’ai été beaucoup aidée par mon mari pendant ma chiropraxie, et Lisa Wilcox a très bien entraîné Royce sur le plat notamment. Il est de mieux en mieux.”