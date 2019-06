À l’ombre de Diane, la Grande-Bretagne fait main basse sur les autres Groupes à Chantilly

Lors des grandes réunions dominicales, le débarquement des colonies britanniques de Pur-sang donne souvent lieu à de jolis duels avec les locaux. Dimanche à Chantilly, jour du Prix de Diane Longines, les habitudes n’ont pas changé avec trois victoires «à la dure» pour les Anglais dans le Groupe 2 et les deux Groupes 3 proposés. Et Godolphin a encore brillé.

Azano, la patte Gosden

Mieux parti du petit peloton, Azano est resté en tête de course à côté d’Anodor puis est reparti dans la ligne droite pour s’imposer en bon poulain dans le Prix Paul de Moussac Longines. Ce cheval de trois ans a permis à John Gosden d’inscrire son nom au palmarès de ce Groupe 3 pour la deuxième fois après Asperity en 2007. Azano avait précédemment tenté sa chance à Newmarket dans les 2000 Guinées (Gr.1), terminant à une décevante onzième place, mais il avait remis les pendules à l’heure le 18 mai en finissant deuxième d’une Listed sur le même hippodrome. Hier, il remporté le premier Groupe de sa carrière. Pizzicato (F. Chappet) a pris la deuxième place devant l’étonnant Admiral Rous (E. O’Neill). Respectivement quatrième et septième, Melicertes et Anodor ont déçu.

Robert Havlin, jockey du lauréat, a apprécié: «Azano n’avait pas aimé le profil de Newmarket, où il venait de courir à deux reprises. Il était plus à l’aise aujourd’hui. Il a beaucoup de vitesse de base, mais pas de vraie pointe. Il a fait preuve de courage et progresse à chacune de ses sorties. Il pourrait revenir en France pour courir le Prix Jean Prat (le 7 juin à Deauville, ndlr). »

Al Hilalee au la forme Appleby

Quand Charlie Appleby présente un concurrent sur le sol français, celui-ci termine souvent sur le podium, avec un taux de réussite de 73%. Hier, il a encore visé juste avec Al Hilalee, fils de Dubawi, paré de la célèbre casaque Godolphin, lauréat du Prix Hocquart Longines (Gr.2). Après son échec début mai dans les 2000 Guinées, dont il avait fini seizième sur dix-neuf, le Pur-sang de trois ans est redescendu de catégorie, se classant troisième d’une Listed. Hier, il a remporté le premier Groupe de sa carrière en faisant preuve d’une dureté «à l’anglaise». Facile et tout le parcours en tête, il a repoussé toutes les attaques de Soft Light, finalement deuxième, et Khagan, troisième. Malgré une gêne impliquant les trois premiers à cent mètres du poteau, l’ordre à l’arrivée a été maintenu.

James Doyle, heureux pilote du vainqueur, s’est prêté au jeu des questions-réponses après la course: «Al Hilalee est un poulain encore immature. D’ailleurs, il a été un peu impressionné par la foule. Il commence juste à comprendre ce qu’on lui demande. La distance de 2.400 m est parfaite pour lui. Je pense qu’il va encore progresser.»

Vintager, dur comme un anglais

Après un début d’année en demi-teinte, avec un seul podium en quatre courses, Vintager a frappé fort à Chantilly en dominant Trais Fluors dans le Prix Bertrand du Breuil (Gr.3). Monté proche de la tête de course, l’élève de Charlie Appleby a tracé une belle ligne droite et résisté au bon cheval d’André Fabre. Il a signé la troisième victoire de sa carrière et remporté surtout son premier Groupe.