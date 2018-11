Accelerate, roi du monde sur le dirt

Bouquet final du formidable week-end à Churchill Downs, Hippodrome situé près de Louisville, dans l’État américain du Kentucky, la Breeders’Cup Classic est l’une des courses les plus richement dotées au monde. Quarante-cinq minutes après avoir vu la reine Enable conclure son année triomphale, Roaring Lion a tenté de parachever la domination britannique dans ce Groupe 1. Face à lui se dressait le champion américain Accelerate, invaincu en quatre sorties en 2018. Mais aussi la coalition Bob Baffert, avec Mckinzie, West Coast et Thunder Snow, monté par Christophe Soumillon.

Roaring Lion n’a pu rugir

Dès le départ, on a rapidement compris que Roaring Lion n’était pas dans un grand jour. Le quadruple lauréat en Groupe 1 s’est même fait bousculer au bout de quelques mètres. Son partenaire Oisin Murphy l’a alors cadencé pour qu’il reste au contact. Finalement, le pensionnaire de John Gosden semblait battu avant même le dernier tournant. «Il a été écrasé en sortant des stalles, ce qui l’a mis dans une mauvaise position. Il a terminé sa carrière, c’est un cheval fabuleux», a déclaré son entraîneur au micro de Racing UK. Roaring Lion rentre donc au haras avec huit succès en treize courses, dont quatre Groupes 1, et plus de 3 millions d’euros de gains.

Accelerate, galopeur de l’année sur le dirt

Monté par Joel Rosario, Accelerate n’en demandait pas tant. Positionné à proximité des leaders, le fils de Looking At Lucky a placé son attaque dans le virage et s’est livré à une lutte sans merci avec Thunder Snow. Après l’avoir dominé, Accelerate a résisté au bon retour de Gunnevera pour remporter cette Classic. Ainsi, il a été sacré meilleur cheval au monde sur le dirt, cette surface si particulière. Il s’agit d’un premier succès pour son jockey et son entraîneur dans cette épreuve. Ce dernier aura dû attendre sa quarante-cinquième tentative pour atteindre enfin le Graal. Accelerate a succédé au palmarès à Gun Runner, gagnant le quatrième Groupe 1 de sa carrière. John Sadler n’y va pas par quatre chemins: «Pour moi, il est sans aucun doute le cheval de l’année. Il a remporté toutes ses grandes courses. Et une nouvelle fois, il a gagné avec la manière. Un excellent cheval qui a connu une magnifique année.»

Performance entachée d’une polémique pour Thunder Snow

Devancé par Gunnevera dans les derniers mètres, Thunder Snow a néanmoins arraché la troisième place sur le podium. Son entraîneur, Saïd ben Suroor, s’est dit très satisfait de la performance de son cheval au micro de Racing UK : «Il a donné son cœur sur la piste. Je suis très fier de lui.» Dans le dernier tournant, il apparaissait même comme un potentiel vainqueur. Christophe Soumillon a alors tout donné en selle, peut-être trop. En effet, le jockey belge a utilisé sa cravache à dix-huit reprises pour pousser son partenaire jusqu’au poteau. Un usage conséquent qui a soulevé de nombreux débats dimanche matin en Grande-Bretagne sur la chaîne de référence Racing UK, mais qui n’enlève rien à la belle course et au courage de Thunder Snow.