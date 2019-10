Aidan O’Brien et Magical au sommet dans les QIPCO Champion Stakes

Deux semaines auparavant, l’hippodrome de Paris Longchamp avait mis sur le devant de la scène Waldgeist à l’occasion du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Samedi, celui d’Ascot a reçu à son tour son bouquet final avec les QIPCO Champion Stakes. L’occasion d’un nouvel épisode dans le grand duel entre John Gosden et Aidan O’Brien. Le premier a engagé Mehdaayih et Coronet tandis que le second a présenté I Can Fly et sa championne Magical. Ces quatre concurrents ont dû faire face à un paramètre important: le terrain devenu très lourd avec les pluies. Il fallait presque sortir les palmes et les tubas pour sortir vainqueur des 2.000m de course. Les organisateurs avaient même pris la décision de transférer les courses vers la piste intérieure, habituellement réservée à l’obstacle, pour éviter un terrain impraticable.

Dans une épreuve menée par Regal Reality, Magical a patienté en deuxième position tandis que Coronet a suivi Addeybb en milieu de peloton. Si la jument de John Gosden n’a jamais pu se sortir de l’état du terrain, le protégé de William Haggas a porté son attaque à Magical dans la ligne droite. Cette dernière est repartie courageusement et a devancé d’une petite longueur Addeybb. La Japonaise Deirdre a arraché la troisième place à Fox Tal après une bonne fin de course.

Une reine intraitable cette saison

Que dire sur Magical et de l’étendue de son talent? Lauréate de deux courses puis de la Gold Cup (Gr.1) au Curragh, la fille de Galileo avait démarré fort son année 2019. Durant l’été, la jument de quatre ans est tombée sur deux véritables champions. Deuxième des Prince Of Wales’s Stakes à Ascot derrière Crystal Ocean, elle a donné chaud à Enable dans les Coral Eclipse (Gr.1) à Sandown avant de ne pouvoir contester sa supériorité le 22 août dans les Yorkshire Oaks (Gr.1). Trois semaines plus tard, elle a triomphé dans les Irish Champion Stakes (Gr.1) à Leopardstown. Dixième en 2018, elle est revenue tenter sa chance dans un Prix de l’Arc de Triomphe très relevé. Débordée dans la ligne droite, elle a terminé cinquième sans pouvoir faire mieux. Des doutes subsistaient sur son état de forme après avoir couru huit fois cette saison. Finalement, elle a été au niveau et Aidan O’Brien a remporté son pari puisque la championne à succédé à Cracksman dans cette épreuve. Magical a décroché son quatrième Groupe 1. Pour son jockey, Donnacha O’Brien, fils d’Aidan, il s’agit du dixième Groupe 1 de sa carrière à seulement vingt et un ans!

Un beau cadeau d’anniversaire pour Aidan O’Brien

«Magical est tout simplement incroyable, mais elle a aussi de la classe», a reconnu son entraîneur au micro de Racing TV. «Les produits de Galileo sont vraiment spéciaux dans le sens où ils ne savent pas quand s’arrêter. Ils ne sont jamais rancuniers et s’avèrent extraordinaires mentalement. C’est la plus incroyable des juments. On dirait qu’elle progresse toujours, ce qui est incroyable. Nous aimerions la garder à l’écurie, mais la décision appartient à son entourage. On peut certainement la comparer à Found. Si elle va à la Breeders’Cup, nous l’engagerons dans la Filly & Mare Turf.»

Aidan O’Brien, qui a fêté son cinquantième anniversaire la semaine passée, repousse peu à peu tous les records. Magical lui a offert pour la première fois les Champion Stakes mais également le trois cent cinquantième Groupe 1 de sa carrière. Sur les trente-six Groupes 1 d’Angleterre, seuls deux manquent encore à son palmarès: les Sprint Cup Stakes et les King Stand Stakes. L’homme de Ballydoyle écrit l’Histoire de son sport en tant qu’entraîneur. La relève semble être assurée avec son fils Donnacha, déjà lauréat de plus de trois cent soixante succès dans sa carrière de jockey. Dans la langue de Shakespeare, on pourrait résumer la carrière de l’entraîneur en un mot : «Magical».