«La meilleure a gagné» d’après Pierre Pilarski, copropriétaire de Bold Eagle. Si le double vainqueur du Grand Prix d’Amérique n’a pu se mettre en évidence, Belina Josselyn n’a cessé de progresser durant sa carrière. Élevée par la famille Bernard, la propre sœur d’Uza Josselyn débuté en compétition le 23 février 2014 par une troisième place à Laval. Entraînée par Hédi Le Bec, elle fait déjà preuve de caractère en compétition, ayant besoin d’être façonnée. Après ses débuts à Vincennes au mois d’août 2014, Belina connaît une longue interruption de carrière jusqu’en avril 2015. Passée sous la houlette de Jean-Michel Bazire, elle débute sous son entraînement au trot monté, discipline où elle compte une seule sortie en compétition. La tenant en haute estime, le multiple Sulky d’Or décide de la déferrer des quatre pieds, de s’installer aux commandes et de revenir à Vincennes. Des changements bénéfiques puisque Belina gagne trois fois consécutivement dans cette configuration, obtenant sa première victoire au niveau Groupe dans le Prix Héraclite (Gr.3) le 19 mai 2015.

De la qualité mais aussi du caractère

Dans cette génération dorée des « B », Belina Josselyn démontre de la qualité, devançant Billie de Montfort ou Briac Dark, mais également beaucoup de caractère. Entre août 2015 et juin 2016, la jument dispute quatorze courses pour cinq victoires mais… huit disqualifications. Ces dernières ont notamment lieu au niveau Groupe 1 dans le Critérium Continental et le Prix de Sélection, un échelon qu’elle n’a jamais atteint. Durant l’année 2016, l’objectif est le Critérium des cinq ans, mais dans cette génération, il faut concurrencer un certain Bold Eagle, lauréat cette année-là du Prix d’Amérique. Deuxième derrière le champion de Sébastien Guarato, la «ballerine» prouve malgré tout son potentiel. Une semaine plus tard, elle défie ses aînés dans le Prix d’Été. Un pari gagnant, puisqu’elle obtient un succès qui la propulse comme une prétendante au Prix d’Amérique suivant.

Numéro deux derrière Bold Eagle

La caractérielle Belina Josselyn entame les deux premières préparatoires par deux disqualifications. Avec un peu plus de 720.000 euros de gains, elle se doit de remporter le Prix Ténor de Baune pour se qualifier. Contrat rempli pour la fille de Love You, qui s’impose à la lutte devant Bird Parker. Avant le Prix d’Amérique, Sébastien Guarato l’annonce comme l’une de ses rivales les plus dangereuses. L’entraîneur ne s’est pas trompé puisqu’elle offre une bonne réplique à Bold Eagle lors de l’édition 2017 dont elle se classe deuxième. Quatrième du Grand Prix de Paris, elle ne parvient toujours pas à trouver la cible en Groupe 1. Durant l’hiver 2017-2018, Belina n’a pas besoin de courir derrière une qualification lors des préparatoires au Prix d’Amérique. Avec ses gains, la jument de Jean-Michel Bazire se prépare vers la belle. Lors des quatre « B », elle ne termine pas mieux que sixième.

Premier sacre en Groupe 1

Dans une édition extrêmement relevée de l’Amérique, Belina finit quatrième. Son driver estime alors qu’il lui manquait probablement une course pour être à 100% de ses capacités. Quinze jours plus tard, elle participe au Prix de France. Malgré l’absence de Readly Express, elle affronte Bold Eagle et Propulsion. Pour sa septième participation à un Groupe 1, elle devance ses rivaux et se voit enfin consacrée à ce niveau. Annoncée comme une championne, elle confirme les espoirs placés en elle. Après ce succès, Belina termine deuxième du Prix de Paris et de l’Atlantique et troisième du Prix René Ballière. Placée mais pas gagnante, elle s’assagit, devenant notamment plus sûre au départ.

Une impression qui fut la bonne

Cet hiver, Belina Josselyn offre la meilleure impression des préparatoires. Ayant tout axé sur l’Amérique, Jean-Michel Bazire n’a pas manqué sa cible. La jument de huit ans obtient son sacre devant Looking Superb et Readly Express. Vingt ans après Moni Maker, déjà drivé par «JMB», elle devient la première jument au vingt et unième siècle à remporter cette épreuve mythique, tandis que son entraîneur-driver épingle son dix-neuvième Groupe 1 avec la double casquette. Le dimanche 10 février, le duo tentera de conserver son titre dans le Prix de France, revanche classique entre les champions du trot attelé.