Bilan mitigé pour les Français lors du week-end de la Breeders’Cup

Lily’s Candle (P.C Boudot / F. Vermeulen) : 12e Breeders’Cup Juvenile Fillies Turf

Lauréate du Prix Marcel Boussac, Lily’s Candle est passée dans une autre dimension avec cette victoire en Groupe 1 lors du week-end de l’Arc. Achetée 360 000 euros la veille de son sacre par Martin Schwartz Racing, la fille de Style Vendome foulait pour la première fois une piste aux États-Unis. Montée par Pierre-Charles Boudot, Lily’s Candle n’a pas eu sa superbe habituelle dans la Breeders’Cup Juvenile Fillies Turf. Attentiste en milieu de peloton, la pouliche entraînée par Fabrice Vermeulen n’a jamais pu accélérer dans la ligne droite, terminant douzième loin derrière l’intouchable Newspaperofrecord.

The Black Album (M. Barzalona / J. Soubagné) : 8e The Breeders’ Cup Juvenile Turf

Lauréat du Prix La Rochette, The Black Album tentait lui un pari pour son premier Groupe 1. Présent dans la Breeders’Cup Juvenile Turf à Churchill Downs, le pensionnaire de Jane Soubagné n’a pas connu le parcours le plus limpide. Bien placé dans le dernier tournant, le poulain monté par Mickaël Barzalona a été quelque peu gêné dans sa progression. Sa huitième place comporte des regrets mais il semblait difficile pour lui de monter sur le podium. Il s’agissait de la dernière course de Jane Soubagné puisqu’il reste aux États-Unis pour rejoindre l’entraînement de Rodolphe Brisset.

Polydream (F. Head) : non-partante Breeders’Cup Mile

Lauréate du Prix Maurice de Gheest à Deauville (Gr.1) cet été, Polydream venait de conclure septième du Qatar Prix de la Forêt, laissant de gros regrets. Annoncée dans la Breeders’Cup Mile, la pensionnaire de Freddy Head a finalement été déclarée non-partante. Polydream a été interdite de courir par les vétérinaires après la dernière visite médicale.

Monomoy Girl (F. Géroux – B. Cox) : 1ere Breeders’Cup Distaff

Annoncée comme la grande favorite de la Breeders’Cup Distaff, Monomoy Girl n’a pas déçu ses nombreux preneurs. Montée par le français Florent Géroux, la pensionnaire de Brad Cox a permis au jockey d’épingler sa cinquième course « Breeders’Cup », la dernière en date étant Gun Runner en 2017 dans la Classic.

Waldgeist (P-C. Boudot – A. Fabre) : 5e Breeders’Cup Turf

Quatrième du Prix de l’Arc de Triomphe, Waldgeist se lançait dans le grand bain américain dans la Breeders’Cup Turf. Après un départ en retrait dû à son mauvais numéro dans les stalles, le pensionnaire d’André Fabre s’est rapproché dans le dernier virage avant de marquer le pas dans la ligne droite, ne pouvant suivre Enable et Magical. Son jockey Pierre-Charles Boudot était un peu déçu au micro d’Equidia. “C’était une course très régulière, j’ai été à l’ouvrage de bonheur. Il lui a manqué un petit quelque chose pour finir. On n’a pas beaucoup d’excuse, le cheval manquait peut-être d’un peu de fraîcheur.”

Talismanic (M. Barzalona – A. Fabre) : 6e Breeders’Cup Turf

Deuxième représentant de la coalition Fabre, Talismanic était le tenant du titre de l’épreuve. Le pensionnaire de la casaque Godolphin était resté sur une mauvaise performance dans l’Arc. Monté par Mickaël Barzalona, le fils de Medaglia d’Oro n’a jamais pu se montrer dangereux et n’est pas parvenu à suivre le rythme des premiers. Il a terminé sixième à quatre longueurs de Waldgeist.

Thunder Snow (C. Soumillon / Saïd Bin Suroor) : 3e Breeders’Cup Classic

Quadruple lauréat de groupe 1, Thunder Snow était monté par Christophe Soumillon dans la Breeders’Cup Classic. Le pensionnaire de Saeed Bin Suroor venait de conclure deuxième de Discreet Lover à Belmont Park dans un groupe 1. Après être apparu comme un potentiel vainqueur, le fils de Helmet a fini troisième au courage, sous les sollicitations du jockey belge qui a utilisé à 18 reprises sa cravache.