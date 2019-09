Called To The Bar reste le Gladiateur de Longchamp

Outre le Prix du Moulin de Longchamp (Gr.1), trois Groupes 3 étaient au programme dimanche à l’hippodrome de Paris Longchamp. Le Prix du Gladiateur a été l’une des dernières répétitions avant le Prix du Cadran (Gr.1), programmé lors du week-end du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, le dimanche 6 octobre. Grand favori, Called To The Bar n’a pas déçu son entourage. Dans une course menée par Haky, le protégé de Pia Brandt a commencé à se rapprocher dans la fausse ligne droite. À trois cents mètres de l’arrivée, Maxime Guyon a lancé son partenaire pour finalement devancer Haky et Boulevard de deux longueurs. Comme Vazirabad – dont la carrière s’est arrêtée en début de semaine – en 2016 et 2017, Called To The Bar a conservé son titre dans ce Groupe 3.

Sa réussite à Paris Longchamp est impressionnante. En cinq sorties, il a gagné à trois reprises et pris deux troisièmes places. Décevant huitième de la Gold Cup à Ascot (Gr.1), le fils de Henrythenavigator a effectué une semi-rentrée victorieuse et devrait se tourner vers le Prix Royal-Oak (Gr.1) fin octobre. «Cela n’avançait pas durant la course», a analysé son entraîneur Pia Brandt au micro d’Equidia. «Il a fait un bon effort sur 1000 mètres. Le terrain était trop souple à Ascot et il n’a pas tenu. Nous allons nous tourner vers le Prix Royal-Oak et faire l’impasse sur le Prix du Cadran.» Avec la fin de carrière de Vazirabad et l’absence de Holdthasigreen, Called To The Bar prend désormais le leadership chez les stayers en France.

Écrivain en route vers le Prix Jean-Luc Lagardère

Des poulains de deux ans se sont opposés dans le Prix des Chênes, disputé sur 1.600m. Dans une course menée par Hopeful, Écrivain a bénéficié d’un parcours parfait dans son dos et a bien accéléré pour le dominer avec assurance. Grand favori, Al Dabaran a connu sa première défaite pour ses débuts en France, terminant troisième. Lauréat d’une course à conditions fin août à Deauville, Écrivain a succédé au palmarès à Anodor. En outre, le fils de Lope de Vega a permis à Carlos Laffon-Parias d’obtenir un premier succès dans ce Groupe 3. «Il avait accéléré comme cela en débutant également», s’est souvenu Maxime Guyon. «Il a un bon tempérament et devrait évoluer cet hiver. Je n’ai pas utilisé ma cravache, ce qui prouve qu’il a encore de la marge.» Écrivain devrait se diriger vers le Prix Jean-Luc Lagardère (Gr.1), dans l’espoir de réussir un doublé n’a plus été réalisé depuis Second Empire en 1997.

Savarin reste invaincue

Pendant du Prix des Chênes, le Prix d’Aumale a rassemblé sept pouliches de deux ans. Attentiste dans le dos de Nunzia, Savarin s’est décalée de son sillage au début de la ligne droite. La pouliche montée par Pierre-Charles Boudot s’est alors montrée accrocheuse pour s’imposer d’un peu moins d’une longueur aux dépens de Secret Time et Flighty Lady. Sœur de Géniale, lauréat du Prix Messidor en 2018 (Gr.3), Savarin s’était baladée pour ses débuts à Deauville. La fille de Deep Impact a succédé au palmarès à Rocques, permettant à Boudot de conserver son titre. «Elle a besoin d’apprendre son métier», assure le jockey. «Elle l’a fait plaisamment et devrait être meilleures sur de plus longues distances. Je pense qu’elle devrait franchir un palier, et briller entre 2/000 et 3.000m.» Savarin est actuellement engagée dans le Prix Marcel Boussac (Gr.1). Avec Earthlight et Savarin, André Fabre détient probablement deux bons éléments chez les poulains et pouliches.