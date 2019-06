Crystal Ocean, la quatre-vingtième œuvre de Sir Michael Stoute à Royal Ascot

Comme la veille, un véritable déluge a accompagné les champions dans le merveilleux écrin du meeting de galop Royal Ascot. Dans des conditions parfois dantesques, il fallait des aptitudes aux terrains profonds. Les Prince of Wales’s Stakes, Groupe 1 très attendu, voyait la rentrée de Sea of Class, deuxième du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, mais c’est Crystal Ocean qui s’est montré le plus fort.

« Poulidor » soulève enfin le trophée

Après trois deuxièmes places en Groupes 1, Crystal Ocean a trouvé la clé pour décrocher le Graal. Battu par Capri, Poet’s Word et Cracksman dans ses précédentes grandes courses, le fils de Sea the Stars a pris une éclatante revanche en dominant Magical, invaincue en 2019 avant cette course et Waldgeist, lauréat de trois Groupes 1 en France. Après un parcours à l’arrière du peloton, Sea of Class a fini à une décevante cinquième, ne parvenant pas à accélérer dans les derniers mètres. Jamais loin du leader, Crystal Ocean et Lanfranco Dettori ont pris la poudre d’escampette un peu avant le début de la ligne droite et n’ont plus été rejoints. Le protégé de Sir Michael Stoute, vainqueur pour la quatre-vingtième fois dans ce meeting, a signé un deuxième succès à Ascot après les Hardwicke Stakes (Gr.2) l’an passé. L’entraîneur comme le jockey ont inscrit leur nom pour la quatrième fois au palmarès des Prince of Wales’s Stakes. «Il s’est montré dur», a confié Lanfranco Dettori au Racing Post. «J’ai pris la décision d’attaquer dans le dernier tournant, il a super bien répondu et il a continué son effort jusqu’au bout.»

Pas aidé par le terrain assoupli et spongieux, Waldgeist a néanmoins tracé une belle ligne droite pour s’emparer de la troisième place. L’élève d’André Fabre, confié à son fidèle jockey Pierre-Charles Boudot, confirme semaine après semaine sa grande qualité. En dix tentatives en Groupes 1, il n’a jamais terminé plus loin que cinquième.

Daniel Tudhope, quelle forme !

À trente-trois ans, Daniel Tudhope semble être dans la forme de sa vie. Quelques semaines après avoir dépassé le cap des mille victoires en Angleterre, le jockey d’origine écossaise s’est propulsé jockey numéro un du meeting Royal Ascot après deux jours de compétition. Lauréat à deux reprises dans les meetings précédents, un handicap et une Listed, il a plus que doublé son score en quarante-huit heures. Vainqueur mardi des Queen Anne Stakes pour ouvrir le bal, il avait fermé l’hippodrome avec une victoire dans les Wolferton Stakes sur Addeybb. Aujourd’hui, il a récidivé avec un succès dans les Duke of Cambridge Stakes (Gr.2) associé à Move Swiftly entraînée par William Haggas. Après une très belle lutte avec Rawdaa, sa protégée a gardé un nez d’avance sur la jument de Sir Michael Stoute.

Surprises dans les Groupes 2

On attendait les sujets d’Aidan O’Brien, Norway et Western Australia, voire Jalmoud (C. Appleby) récent lauréat d’une Listed à Paris Longchamp, mais Dashing Willoughby a déjoué les pronostics. Le jeune pensionnaire d’Andrew Balding a signé la plus belle victoire de sa carrière dans le Queen’s Vase (Gr.2). Placé début mai en Groupe 3, il a offert ce mercredi un quatrième succès à Royal Ascot à son jockey Oisin Murphy.

Dans la première épreuve du programme, les Queen Mary Stakes (Groupe 2), Brand New Day, entraînée par le Français Matthieu Palussière, a terminé avant-dernière, vingt-troisième sur vingt-quatre. Vite prise de vitesse, elle n’a jamais été dans la course gagnée par Raffle Prize (M. Johnston).