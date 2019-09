Crystal Ocean s’en va et Japan ira directement vers l’Arc

Too Darn Hot, Polydream ou encore Vazirabad, cette année a été marquée par les nombreuses fins de carrière de champions. Cette semaine, le Racing Post a annoncé la blessure de Crystal Ocean à l’entraînement. Peter Stanley, porte-parole de son propriétaire et éleveur Sir Evelyn de Rothschild, a expliqué que son champion avait été opéré au niveau du canon postérieur. Si l’intervention s’est conclue avec succès, son entourage a sagement décidé de mettre un terme à la carrière du crack.

Les joutes automnales perdent gros

Crystal Ocean devait participer aux Irish Champions Stakes ce samedi 14 septembre à Leopardstown. En dix-sept courses, le fils de Sea The Stars n’était jamais sorti du podium. Après trois deuxièmes places en Groupes 1, il avait enfin ouvert son compteur dans les Prince Of Wales’s Stakes le 19 juin à Ascot. Après ce sacre, il avait obtenu le plus fort taux du classement Longines, faisant de lui le meilleur cheval d’âge d’Europe. Cette saison, Crystal Ocean a aussi fait le spectacle à travers deux magnifiques luttes dont il n’est pas sorti vainqueur: celle contre Enable dans les King George VI and Queen Elizabeth Stakes et face à Japan dans les International Stakes à York. C’est donc un champion de moins qui se dressera sur la route d’Enable lors du prochain Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.

Japan en route vers l’Arc!

Après la sortie victorieuse de Japan dans les International Stakes le 21 août à York, son entourage de avait évoqué la possibilité de venir disputer les Irish Champions Stakes à Leopardstown. Finalement, le cheval entraîné par Aidan O’Brien fait l’impasse sur ce Groupe 1 pour se diriger directement vers le Prix de l’Arc de Triomphe, programmé le dimanche 6 octobre. Les propriétaires du fils de Galileo (Smith-Magnier-Tabor) ont fait de l’évènement automnal son véritable objectif. Le duel face à Enable, début octobre à Paris Longchamp, devrait faire des étincelles. On a hâte d’y être!

Crystal Ocean en quelques chiffres

17 courses

8 victoires dont un Groupe 1, un Groupe 2 et cinq Groupes 3

Plus de 2,3 millions d’euros de gains

129, soit le rating le plus élevé du classement Longines après son succès dans les Prince of Wales’s Stakes en juin 2019