Deirdre, la surprise japonaise des Nassau Stakes

Lanfranco Dettori et John Gosden sont passés à une longueur d’un exploit, celui de remporter les trois Groupes 1 du meeting Glorious Goodwood. Mercredi, le duo s’est contenté d’une deuxième place avec Mehdaayih, battue par la très surprenante Deirdre, seule jument de cinq ans au départ, entraînée au Japon. Le pays du Soleil-Levant a remporté ce Groupe 1 pour la première fois.

Quelle ligne droite !

La jument japonaise a patienté en queue de peloton, loin de Mehdaayih et Just Wonderful qui menaient grand train en tête de la course. Rapprochée côté corde à l’entrée de la dernière ligne droite par son jockey Oisin Murphy, Deirdre a placé une grosse accélération à quatre cents mètres de la ligne d’arrivée avant de venir à bout de la protégée de John Gosden au terme d’une belle lutte. La jument de cinq ans entraînée par Mitsuru Hashida a remporté le deuxième Groupe 1 de sa carrière, le premier en Europe. À trois ans, en octobre 2017, elle avait triomphé dans le Shuka Sho sur l’hippodrome de Kyoto. En février 2018, elle avait pris la troisième place du Dubai Turf pour son premier voyage à l’étranger. Une performance qui avait enchanté les spécialistes nippons.

« Un rêve qui devient réalité »

Seiko Hashida Yoshimura, manager de l’écurie de Toji Morita, n’a pas caché son immense émotion face à la presse britannique : «C’est un très grand jour! Nous avons toujours cru en elle. Deirdre a beaucoup de supporters au Japon. Goodwood est vraiment un lieu incroyable, je n’ai jamais vu une si belle piste; elle ne ressemble pas du tout à celles qu’on trouve au Japon.» Son jockey, le jeune Oisin Murphy, qui a monté l’hiver dernier au Japon, va plus loin : «C’est un rêve qui devient réalité, un très, très grand jour pour le Japon. Je suis ravi d’avoir piloté cette jument et d’avoir accompli ceci.»

Les favoris aux abonnés absents

On attendait Hermosa, auteure du doublé 1000 Guinées Anglaises-Irlandaises et entrainée par la star Aidan O’Brien. Pour son premier essai sur 2.000m, la fille de Galileo s’est noyée, lâchant prise très vite dans la ligne droite finale pour terminer dernière. Channel, la représentante tricolore, n’a pas fait mieux. Associée à Pierre-Charles Boudot, la lauréate du Prix de Diane Longines n’a jamais fait illusion, terminant septième, très loin du podium.