Deux bons poulains aperçus à Fontainebleau

Ils pourraient paraître anodins, ces Prix Omnium II et La Camargo, disputés ce jeudi en milieu de programme sur les 1.600 m de la piste de Fontainebleau. Mais il suffit de regarder leurs palmarès pour comprendre qu’y sont souvent sacrés de bons chevaux de trois ans. En 2016, par exemple, c’est La Cressonnière qui avait remporté le Prix La Camargo, enchaînant sur une victoire de « Listed » dans le Prix Herod, puis sur son avènement au très haut niveau dans une Poule d’Essai des Pouliches qu’elle avait remportée dans un éclair de classe dont on garde encore le souvenir ébahi. La même année, un certain Dicton avait remporté l’Omnium II. Trois mois plus tard, celui-ci avait fini troisième du Prix du Jockey Club.

Charmante Sully

Disputées sur un terrain souple mesuré à 3,5, les éditions 2018 de ces deux prix ont vu leurs favoris défaits par deux sujets de trois ans prometteurs et – fait intéressant – qui ont déjà une ligne commune. Dans le Prix La Camargo, portant la casaque Augustin-Normand, comme La Cressonnière, Sully a tracé une séduisante fin de parcours pour venir assez sûrement battre Princesschope et surtout la favorite Ghazawaat, décevante troisième. Du côté des mâles, c’est le Guillemin Francesco Béré qui l’emporte, repoussant courageusement jusqu’au poteau la belle attaque du grand favori Intellogent.

Des lignes pour le poulain

Si l’observateur s’avère un tantinet plus charmé par la ligne droite finale de la pouliche, il nuancera toutefois son impression visuelle première par la ligne commune de ces deux-là. C’était le 19 août 2017 à Deauville dans le Critérium du Fonds européen de l’élevage. Une course qui avait tourné à l’avantage du mâle, l’ayant emporté de deux longueurs et demie devant Sully, « seulement » troisième. Une seule chose finalement est sûre : on tient là deux bons candidats aux belles joutes estivales…