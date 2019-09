Earthlight s’offre très grand un sacre à Newmarket

Cinq combats, cinq victoires. Non, on n’évoque pas Tony Yoka, vainqueur à Nantes ce même samedi soir et toujours invaincu. Il s’agit bel et bien d’Earthlight, un poulain d’André Fabre qui n’a pas manqué ses premiers pas à l’étranger. À Newmarket, il a dû faire face à une opposition jugée moyenne, avec le forfait de dernière minute de l’invaincu Siskin, qui s’est cabré dans les boîtes. Après son doublé Morny-Middle Park Stakes, Earthlight a rejoint le bon Shalaa, dernier vainqueur de ces deux courses majeures pour la jeune génération.

Déjà l’un des meilleurs de sa génération

Après seulement quatre mois de compétition et cinq courses, le fils de Shamardal a déjà marqué les esprits. Samedi, il a remporté le deuxième Groupe 1 de sa carrière. Facile dans la première partie de la course, Earthlight a accéléré quand son jockey attitré, Mickael Barzalona, lui a demandé de produire son effort. Il s’est alors imposé avec un nez d’avance sur les outsiders Golden Horde (Clive Cox) et Summer Sands (Richard Fahey). Mums Tipple, le favori, n’a terminé que septième. À l’arrivée, Earthlight a fait afficher le chronomètre de 1’09’’31, nouveau record de la course qui a permis à André Fabre de briller pour la troisième fois dans cette épreuve après les victoires de Lycius en 1990 et Zieten en 1992.

«Un cheval différent»

Earthlight avait débuté victorieusement le 19 juin à Maisons-Laffitte, gagnant avec un petit nez d’avance. Quinze jours plus tard à Deauville, il avait épaté les spécialistes avec une victoire de trois longueurs devant l’estimée Les Hogues. Le 28 juillet, le nouveau champion de Godolphin avait remporté son premier Groupe, le Darley Prix de Cabourg (Groupe 3) avant d’enchaîne avec une victoire de prestige dans le Darley Prix Morny (Groupe 1) face aux bons galopeurs venus de Grande-Bretagne. «Cette course est difficile à gagner», a déclaré André Fabre à Racing TV. «Il faut de la vitesse et de l’expérience, et il a les deux. J’étais très confiant et son jockey lui a donné une bonne course. Son année est terminée, il va désormais se reposer et on verra l’an prochain pour l’engager sur de plus longues distances. Nous allons essayer de le préparer pour les 2000 Guinées. J’ai eu des chevaux comme Zafonic, qui était une machine, mais lui est différent.»

Millisle, la «nouvelle Alpha Centauri» de Jessica Harrington

Il était difficile de penser à la victoire de Millisle, déjà empoignée à mi-course. Dure comme de la roche, la fille de Starspangledbanner a pourtant longueur après longueur dans les trois cents derniers mètres pour s’imposer de toute une classe dans les Cheveley Park Stakes (Groupe 1) devant la grande favorite Raffle Prize, déjà deuxième d’un Groupe 1, cet été à Deauville derrière Earthlight. La française Tropbeau (André Fabre) a pris une honorable troisième place après avoir connu un parcours compliqué. Millisle a confirmé ses bonnes dernières sorties. En cinq courses, elle a connu la victoire à trois reprises et pris deux deuxièmes places. Battue du minimum dans un Groupe 3 à Salisbury début septembre, elle a signé ici la plus belle victoire de sa jeune carrière, offrant un nouveau Groupe 1 à Jessica Harrington, le premier depuis Alpha Centauri le 12 août 2018 à Deauville.

«Son jockey m’a dit que plus les mètres passaient, plus elle avançait», a déclaré son entraîneur à Racing TV. «Elle devrait courir le mile facilement l’an prochain, car c’est une famille qui a beaucoup d’énergie. Son année se termine ici et l’on pourrait la revoir en 2020 dans les 1000 Guinées si le terrain est bon.»