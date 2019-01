Forthing, roi du steeple-chase de Pau !

Il n’y a jamais eu de suspense dans la cent trente-deuxième édition du Grand Prix de Pau Biraben Foie Gras, hier dans le Béarn. En tête durant tout le parcours, Forthing s’est facilement imposé au bout des 5.300 m du steeple-chase palois. Entraîné par David Cottin, en très grande forme en ce début d’année, le hongre de huit ans a inscrit pour la deuxième fois son nom au palmarès de ce Groupe 3, lui qui s’était déjà imposé en 2017. Il a devancé de plus de sept longueurs Sainte Turgeon et Arlequin d’Aillier. «Je ne sais pas si je remonterais un tel cheval ici à Pau», a déclaré son jockey Geoffrey Ré au micro d’Equidia.

Talentueux à Pau dès ses quatre ans

Élevé dans le Maine-et-Loire, Forthing débute sa carrière à Auteuil le 16 mars 2014. Entraîné par Guy Cherel, il accroche la cinquième place derrière des éléments comme Kobrouk, deux fois placé au niveau Groupe 1 par la suite. En fin d’année 2014, son entraîneur décide de l’emmener pour la première fois à Pau. En quatre courses, il s’impose alors à deux reprises et notamment dans le Prix Antoine de Palaminy, Listed réservée aux chevaux de quatre ans. Après une année 2015 à Auteuil sans véritable coup d’éclat, Forthing est réorienté à Pau avec pour objectif le Grand Prix. Associé à Geoffrey Ré, il gagne le Prix Renaud du Vivier, Listed préparatoire au Groupe 3. Troisième en 2016, il signera l’exploit l’année suivante.

Vers une nouvelle Grande Course de Haies ?

Après être passé sous la houlette d’un nouvel entraîneur, Isabelle Pacault, Forthing suit un programme classique avant la belle. Deuxième du Prix Renaud du Vivier 2017, il connaît pour la première fois la consécration dans le Grand Prix de Pau. Le fils de Barastraight ne s’arrête pas en si bon chemin. Quinze jours plus tard, il s’adjuge la Grande Course de Haies de Pau – une double prouesse qui n’avait plus été réalisé depuis 1991 et le bien nommé El Triunfo.

En 2018, Forthing dérobe dans le Grand Prix de Pau alors qu’il en était le favori après avoir une nouvelle fois épinglé le Prix Renaud du Vivier. Cet hiver, il passe sous l’entraînement de David Cottin. Après un succès sur les haies paloises, il inscrit pour la troisième fois de sa carrière la préparatoire au Grand Prix à son palmarès. Alors que Milord Thomas était pressenti pour participer à cette épreuve, Forthing défend bien les couleurs de Magalen Bryant. Hier, il a donc prouvé qu’il était bien au-dessus de ses rivaux. Désormais, le hongre de huit ans pourrait se tourner vers la Grande Course de Haies pour tenter de réaliser une seconde fois le doublé. Bref, Forthing est bien le roi du steeple-chase à Pau.