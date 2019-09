Ghaiyyath fait forte impression dans le Longines Grand Prix de Baden Baden

Les principaux opposants à Enable pour le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe continuent à se préparer pour affronter la reine le 6 octobre à Paris Longchamp. En Allemagne, le Longines Grand Prix de Baden Baden avait déjà été remporté par un futur lauréat de Prix de l’Arc de Triomphe. En effet, en 2002 et 2011, Marienbard et Danedream avait réalisé le doublé en s’imposant quelques semaines plus tard dans la plus prestigieuse course de France et d’Europe. Dimanche, la cent quarante-septième édition a probablement vu un prétendant s’y imposer. S’étant rapidement installé en tête, Ghaiyyath n’a jamais été inquiété par ses huit adversaires. Le protégé de Charlie Appleby a parfaitement accéléré dans la ligne droite pour laisser Donjah et Laccario à dix-sept longueurs!

Ghaiyyath parmi les favoris de l’Arc

Le nom de Ghaiyyath n’est évidemment pas méconnu en France. Victorieux du Prix du Prince d’Orange (Gr.2) en 2018, le fils de Dubawi s’était baladé lors de son retour à la compétition dans le Prix d’Harcourt (Gr.2). Très attendu dans le Prix Ganay (Gr.1), il avait déçu en prenant la troisième place derrière Waldgeist et Study of Man. Plus revu depuis, Ghaiyyath a cette fois remporté le premier Groupe 1 de sa carrière. La concurrence sera d’un tout autre niveau le 6 octobre prochain mais Ghaiyyath, fort de cette victoire, est devenu le cinquième favori du Prix de l’Arc de Triomphe. «Nous étions confiants et espérions que la distance lui conviendrait», a expliqué Charlie Appleby au micro de Racing Post. «J’ai eu la chance de pouvoir lui donner un repos estival. Nous discuterons de l’Arc avec Son Altesse Cheikh Mohamed d’ici une semaine à dix jours et nous verrons comment va le cheval.» William Buick et Charlie Appleby ont remporté ce Groupe 1 pour la première fois et Ghaiyyath a succédé à Best Solution au palmarès de cette épreuve.

Vintager, pour le doublé du trio Buick-Appleby-Godolphin

Une heure avant la plus belle épreuve du jour à Baden-Baden, le trio Buick-Appleby-Godolphin avait déjà brillé dans l’Oettingen-Rennen. Après avoir pris quelques longueurs d’avance à quatre cents mètres du poteau, Vintager a vu le retour de Nica qui semblait battu. Finalement, il a conservé une encolure sur son adversaire. Lauréat du Prix Bertrand du Breuil Longines (Gr.3) à Chantilly, Vintager a obtenu le premier Groupe 2 de sa carrière. «Vintager avait été acheté avant sa course à Dubaï (à l’écurie David Menuisier, ndlr). Nous avons appris à son sujet au cours de ces six derniers mois. C’est un cheval très pratique. Il a été très simple à former. Nous n’avons pas de plan immédiat. Il pourrait retourner à Dubaï début 2019.» William Buick, Charlie Appleby et l’écurie Godolphin ont donc conquis l’Allemagne. On attend désormais le trio dans les grandes joutes françaises, à commencer par les Qatar Arc Trials, le 15 septembre à Paris Longchamp.