Iridessa sauve l’honneur de l’Europe dans la Breeders’ Cup!

Iridessa (W-M. Lordan / J. O’Brien), 1re : troisième des Sun Chariot Stakes (Gr.1) à Newmarket derrière Billesdon Brook, Iridessa a donc remporté son quatrième Groupe 1. Très bien partie avec son numéro un dans les stalles, la jument montée par Wayne Lordan s’est placée en troisième position d’une course très rythmée. La protégée de Joseph O’Brien a porté son attaque au début de la ligne droite, faisant preuve de courage pour repousser d’un nez l’estocade de Vasilika. À vingt-six ans, Joseph O’Brien est devenu le plus jeune entraîneur lauréat d’une Breeders’ Cup !

Fanny Logan (L. Dettori / J. Gosden), 4e : lauréate de ses quatre dernières sorties, Fanny Logan faisait figure d’attraction pour ses débuts dans les Groupes 1. Au centre du peloton, dans le sillage de Sistercharlie, elle a pisté sa rivale dans le dernier tournant. Envoyée un peu au large, la pouliche montée par Lanfranco Dettori a tracé une belle fin de course pour terminer à la hanche de Sistercharlie. Aucun doute, Fanny Logan sera à suivre au plus haut niveau en 2020.

Just Wonderful (R. Moore / A. O’Brien), 5e : seule représentante d’Aidan O’Brien après le forfait de Fleeting, Just Wonderful devait la suppléer de la meilleure des manières. Mal lotie avec son numéro 12 dans les stalles, la pouliche montée par Ryan Moore a figuré en avant-dernière position. Encore en retrait dans le dernier tournant, son jockey a pris la corde pour aborder la ligne droite. Une tactique payante puisque Just Wonderful a regagné du terrain. Elle a bien terminé même si elle a coincé dans les cent derniers mètres, se faisant subtiliser la quatrième place par Fanny Logan. Une belle performance néanmoins pour une outsider.

Villa Marina (O. Peslier / C. Laffon-Parias), 7e : lauréate du Prix de l’Opéra Longines (Gr.1), Villa Marina semblait être la meilleure cartouche française. Dans le sillage de Fanny Logan dans le dernier tiers du peloton, la protégée de Carlos Laffon-Parias a viré au large à la sortie du tournant final. Olivier Peslier a actionné sa partenaire dans la ligne droite mais elle n’a jamais pu accélérer.

Billesdon Brook (S. Levey / R. Hannon), 8e : lauréate surprise des Sun Chariot Stakes (Gr.1), Billesdon Brook pouvait confirmer à l’occasion de cette Breeders’ Cup Filly and Mare Turf. Partie prudemment, la protégée de Richard Hannon a patienté en sixième position à la corde. Montée par son fidèle partenaire Sean Levey, elle a suivi le mouvement dans le dernier tournant mais n’a jamais pu accélérer dans la ligne droite. Elle est probablement meilleure à Newmarket.

Castle Lady (M. Barzalona / H-A. Pantall), 10e : deuxième d’un groupe 1 à Keeneland, Castle Lady a défendu les couleurs françaises. La protégée de Henri-Alex Pantall a rapidement occupé une bonne place. Aux côtés d’Iridessa, elle a suivi les leaders jusqu’au milieu du dernier tournant où elle a totalement craqué. Elle n’avait tout simplement pas le niveau.