Jacques Ricou quitte les pelotons

Il est l’une des figures emblématiques des courses d’obstacle. Jacques Ricou a quitté les pelotons le 30 novembre après vingt et un ans de carrière en tant que jockey. Né le 20 juillet 1980 à Château-Gontier, il a débuté en tant qu’apprenti chez Guillaume Macaire à l’âge de quinze ans. Le jeune homme a effectué ses premiers pas en 1997 à Royan. L’année suivante, il a remporté sa première course à Compiègne en selle sur l’un des protégés de Guillaume Macaire, son premier patron et formateur. Respectueux dans les pelotons, il devient un modèle de régularité pour les parieurs.

Il détrône le maître

Dès 2000, avec quarante victoires, Jacques Ricou explose sur la scène nationale et commence à se faire un nom. D’année en année, il ne cesse de progresser dans ses statistiques pour atteindre le Graal. L’année 2005 est celle de la consécration pour lui. Le 6 novembre, il gagne son premier Groupe 1 en France en selle sur Golden Flight dans le Prix la Haye Jousselin, toujours pour le compte de Guillaume Macaire. En fin de saison, il parvient à détrôner la longue hégémonie de Christophe Pieux avec un total de cent trente victoires. En 2006, Jacques Ricou obtient cent trente-trois succès, un record sur une année. De 2005 à 2008, le jockey n’est pas inquiété dans sa quête de la Cravache d’or et il décroche trois nouveaux Groupes 1 durant cette période. Après avoir dû céder son leadership durant deux ans à David Cottin, il récupère son sceptre en 2011 pour la dernière fois.

L’histoire d’amour avec Milord Thomas

Un cheval l’aura marqué jusqu’à la fin de sa carrière. Le 17 juin 2013, Jacques Ricou fait la rencontre de Milord Thomas. Tombé ce jour-là, le jockey continue à faire confiance au pensionnaire de Dominique Bressou. Bonne pioche puisque le 3 novembre, le duo fait sien le Prix Maurice Gillois. Les deux ne se quitteront plus. Après avoir remporté le Prix la Haye Jousselin en 2014, Jacques Ricou et son partenaire connaissent la consécration avec un sacre dans le Grand Steeple-Chase de Paris et en conservant leur titre dans la Haye Jousselin en 2015. Ils réalisent même le triplé puisqu’ils s’imposent encore en 2016. Au total, le couple a glané cinq Groupes 1 sur les onze gagnés par Jacques Ricou.

Le 30 novembre, le jockey refermé sa longue et fructueuse carrière par un succès à Auteuil avec Black Luna… une pensionnaire de Guillaume Macaire. La boucle est bouclée. En chiffres, Jacques Ricou aura disputé 4669 courses pour 1311 succès et 2061 places soit un pourcentage de 72% de réussite à l’arrivée. Un grand homme quitte donc le monde de l’obstacle. Merci Jacques.