La coalition Fabre se déplace à Hong Kong

Après le Japon il y a quelques semaines, c’est au tour de Hong Kong de proposer sa plus belle réunion annuelle. Ce dimanche 9 décembre, le Longines Hong Kong Vase sera le point d’orgue de la journée pour les Français. Quatorze concurrents s’affronteront sur 2.400m et parmi eux un représentant tricolore a relevé le défi. Quatrième de l’Arc de Triomphe, Waldgeist a terminé cinquième de la Longines Breeders’Cup Turf aux États-Unis. Associé à Pierre-Charles Boudot, il pourrait apporter un deuxième sacre à André Fabre dans cette épreuve, après Flintshire en 2014. Il faudra se méfier particulièrement de Sir Michael Stoute qui présente Mirage Dancer. Le fils de Frankel participera pour la première fois à un Groupe 1. Eagle Way sera le local de la course. Monté par Silvestre de Sousa, il vient de remporter la course préparatoire à la Hong Kong Vase.

Vers un doublé de Beauty Generation ?

Deuxième pensionnaire de la délégation française, Inns Of Court participera au Longines Hong Kong Mile. Monté par Mickaël Barzalona, il effectuera son premier déplacement en dehors de la France. Quatrième du Prix de Seine-et-Oise à Maisons-Laffitte (Gr.3), il ne sera pas le favori de la course. La majorité des suffrages devraient revenir au tenant du titre Beauty Generation. Triple lauréat d’épreuves de niveau Groupe 1, il reste sur trois succès consécutifs et sera associé au local Zac Purton. Les Français connaissent également le Britannique One Master. Vainqueur du Qatar Prix la Forêt (Gr.1) à Paris Longchamp, le pensionnaire de William Haggas a fini cinquième de la Breeders’Cup Mile (Gr.1) à Churchill Downs. Son jockey Ryan Moore tentera de remporter pour la deuxième fois cette épreuve trois ans après son sacre avec Maurice.

Christophe-Patrice Lemaire pour faire raisonner la Marseillaise ?

Sur l’hippodrome, tous les yeux seront rivés sur la Longines Hong Kong Cup. Neuf concurrents tenteront de briguer la plus belle allocation de la journée. Le jockey français installé au Japon depuis trois ans, Christophe-Patrice Lemaire, sera de la partie associé à Deirdre. Le pensionnaire de Mitsuru Hashida reste sur deux succès et on se souvient également de sa troisième place dans la Dubaï Turf (Gr.1) en début d’année à Meydan derrière Benbatl. Deuxième de Rey de Oro dans le Tenno Sho (Gr.1) à Tokyo, Sungrazer a devancé Makahiki en août dernier et permettrait à Joao Moreira d’inscrire pour la seconde fois son nom au palmarès après 2014 avec Designs of Rome.