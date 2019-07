La promenade des Anglais à Saint-Cloud

Angleterre 3, France 0. Ce n’est pas un score de la Coupe du monde de football, encore moins celui du match du Mondial de rugby, qui débute le 12 octobre à Yokohama, au Japon. C’est tout simplement le score des courses de niveau Groupe organisées dimanche à Saint-Cloud. Bien malmenés par la colonie britannique et par un John Gosden toujours au sommet lors de ses déplacements, les Français ont dû s’y contenter de places d’honneur.

Coronet, premier Groupe 1

Pour sa onzième tentative au niveau Groupe 1, Coronet a enfin soulevé le Graal. Entraînée par John Gosden, la fille de Dubawi tournait autour d’une première victoire dans cette catégorie depuis de nombreux mois, voire années puisque son premier essai remonte à mai 2017 à Deauville. Preuve d’une régularité extrême, elle n’est encore jamais sortie des cinq premiers en Gr. 1. Montée de main de maître dimanche par Lanfranco Dettori, Coronet a patienté non loin de la tête de course. Bloquée par Morgan Le Faye, favorite, elle est passée côté corde et a lutté durant trois cents mètres avec Ziyad (Carlos Laffon-Parias) pour finalement remporter le Grand Prix de Saint-Cloud d’une tête. La très attendue Lah Ti Dar, également entraînée par John Gosden, a pris la troisième place.

Coronet, deuxième en 2018 et qui n’avait plus gagné depuis le 17 mai 2018 à York, a fait plaisir à son entourage. John Gosden est revenu sur sa performance au micro d’Equidia : «Elle méritait son Groupe 1! La piste était un peu trop rapide pour elle mais elle a fini fort, c’est vraiment une bonne jument.»

Headman, un physique et du talent

Pour sa part, l’impressionnant Headman tentait sa chance pour la première fois dans un Groupe. Coup d’essai, coup de maitre comme on dit. Dans le Prix Eugène Adam (Gr.2), le fils de Kingman a enregistré la troisième victoire de sa carrière en cinq sorties. Cinquième sur six du petit peloton associé à Jason Watson, il est passé à l’offensive à l’entrée de la ligne droite finale. Il a refait mètre après mètre sur ses adversaires et les a déposés pour gagner avec trois longueurs d’avance sur Jalmoud, élève de Charlie Appleby. Le favori Flop Shot (André Fabre), bien plus loin, a complété le podium. Encore un peu vert, Headman a montré qu’il avait un moteur. Le pensionnaire de Roger Charlton pourrait être revu au niveau supérieur.

Mehdaayih se console dans le Prix de Malleret

Dans le Prix de Malleret (Gr.2), sept pouliches de trois ans se sont affrontées sur 2.400 mètres. Favorite annoncée, Mehdaayih n’a pas déçu ses nombreux preneurs. Placée en dernière position par Lanfranco Dettori, la fille de Frankel a disposé assez facilement de l’opposition, laissant à deux longueurs Edisa. Lauréate de ses deux premières sorties de l’année à Chelmsford et Chester, la protégée de John Gosden avait terminé septième des Investec Oaks (Gr.1) à Epsom. Cette performance n’était pas à prendre au pied de la lettre puisqu’elle avait été très malheureuse dans la ligne droite. Après High Praise en 2003, son entraîneur inscrit pour la deuxième fois son nom au palmarès de la course. Le jockey italien a signé son premier succès dans ce Groupe 2. Mehdaayih a succédé au palmarès de cette épreuve à Waldlied.