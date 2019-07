La reine Enable impressionne dès sa rentrée

Impressionnante, magique et facile. Alors que la planète du galop attendait le grand retour d’Enable en compétition, il a fallu être patient puisque deux cent quarante-cinq jours ont séparé son exploit dans la Longines Breeders’ Cup Turf (Gr.1) aux États-Unis et cette rentrée dans les Coral-Eclipse (Gr.1), samedi à Sandown. Sept concurrents se dressaient sur le chemin la reine, dont sa dernière dauphine, Magical. Dans une course menée par Hunting Horn, la jument montée par Lanfranco Dettori, son jockey attitré, s’est placée juste à ses côtés. Dans la ligne droite, le talent a une nouvelle fois opéré et Enable est repartie sous l’attaque de Magical. Trois quarts de longueur ont séparé les deux chevaux, soit la même distance qu’à Churchill Downs en novembre dernier.

Enable gagne partout où elle va

Enable peut se targuer d’effectuer le tour du monde avec une réussite sensationnelle. Ainsi, elle a couru douze courses dans sa carrière sur douze hippodromes différents avec seulement une «défaite» le 21 avril 2017, où elle s’était classée troisième. Il s’agit déjà de son huitième Groupe 1. Avant elle, Pebbles, en 1985, et Kooyonga, en 1992, avaient été les seules femelles à remporter cette épreuve. Comme son père Nathaniel en 2012, elle a effectué une rentrée victorieuse dans les Coral-Eclipse. Enable a succédé à Roaring Lion, son ancien compagnon d’entraînement. Pour leur part, Lanfranco Dettori et John Gosden ont inscrit leurs noms au palmarès de ce Groupe 1 pour la quatrième fois.

Rendez-vous le 27 juillet

L’impression laissée par Enable est plus qu’encourageante pour une rentrée. Un peu «ronde» d’aspect mais aussi transformée sur le plan musculaire, la jument âgée de cinq ans a produit une seconde accélération après avoir été inquiétée par Magical. «Elle n’était qu’à 85-90% de sa forme aujourd’hui», a assuré son entraîneur à Racing TV. «Cette course était une préparation pour le reste de l’année. S’imposer dans les Coral-Eclipse n’est pas chose facile. Sa prochaine sortie sera les King George VI and Queen Elizabeth Qipco Stakes.»

Le samedi 27 juillet, Enable sera de nouveau en piste pour tenter de glaner un neuvième Groupe 1. Face à elle se dressera probablement une opposition encore plus relevée avec la présence de Sea Of Class, deuxième du Prix de l’Arc de Triomphe en 2018, Crystal Ocean, vainqueur des Prince of Wales’ Stakes à Royal Ascot, ou encore Anthony van Dyck, lauréat du Derby d’Epsom. La reine est lancée pour son grand objectif de l’année: devenir le premier cheval à réussir le triplé dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, le dimanche 6 octobre à Paris Longchamp.