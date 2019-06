Le Ladies Day se transforme en Dettori Day à Royal Ascot

Si Ladies Day mettait à l’honneur les femmes hier, troisième journée à Ascot, c’est finalement un homme qui a recueilli les chapeaux bas du public: Lanfranco Dettori. La Gold Cup, seul Groupe 1 de la journée, promettait un grand spectacle. Onze concurrents se sont élancés sur l’exigeante distance de 4.000m. On attendait évidemment Stradivarius, le tenant du titre. Durant la course, le rythme s’est avéré irrégulier avec les animateurs Dee Ex Bee et Master Of Reality. Juste derrière eux, le grand favori a eu le parcours parfait. Dans la dernière ligne droite, le protégé de John Gosden n’a eu qu’à se décaler et a laissé à une longueur, sans forcer, ses poursuivants Dee Ex Bee et l’outsider Master Of Reality.

Une nouvelle victoire pour John Gosden, qui entraîne aussi Enable, Cracksman et bien d’autres champions. Depuis désormais six cent sept jours, Stradivarius n’a plus été battu. En sept courses, il s’est imposé dans cinq Groupes 1 et deux Groupes 2. En seize sorties durant toute sa carrière, il n’est jamais sorti du top cinq. Le fils de Sea The Stars est tout simplement le meilleur stayer sur la scène européenne. Lanfranco Dettori a obtenu un septième sacre dans cette épreuve et se rapproche du record de onze succès établi par Lester Piggott. L’entraîneur Britannique, lui, a inscrit son nom pour la deuxième fois au palmarès de cette épreuve. En outre, il a remporté là son deuxième Groupe 1 en 2019 après Anapurna dans les Investec Oaks (Gr.1). «Lanfranco a effectué une belle course», salue John Gosden dans le Racing Post. «C’était une longue distance, mais ce cheval a beaucoup de classe. Il est bien meilleur sur du bon terrain, mais il vient de montrer qu’il pouvait encore accélérer sur ce genre de terrain.»

Quatre à la suite pour Lanfranco Dettori

Jockey italien de quarante-huit ans, Frankie Dettori a éclaboussé de son talent le Prix de l’Arc de Triomphe et la Breeders’ Cup Turf en France et aux États-Unis avec Enable. Cette fois, c’est le meeting Royal Ascot qui a vu ce véritable champion triompher. Outre son succès dans la Gold Cup, il s’est encore imposé à quatre reprises hier. Les deux Groupes 2 de la journée sont également revenus à l’Italien. Dans les Norfolk Stakes, A’Ali s’est imposé du minimum devant Ventura Rebel. Deuxième pour ses débuts, le poulain de Simon Crisford a ouvert son palmarès pour sa deuxième sortie. Vingt-quatre ans après son premier succès dans cette épreuve, Dettori a obtenu un quatrième sacre. Pour la France, Real Appeal, monté par Antoine Hamelin et entraîné par Matthieu Palussière, a beaucoup déçu en terminant dernier…

Sangarius récompense deux légendes

Une heure plus tard dans les Ribblesdale Stakes, la star italienne a remis le couvert en s’imposant avec Star Catcher. La pouliche de John Gosden a produit une belle accélération sur ce terrain assoupli. Battue auparavant par Queen Power, qu’elle a retrouvée là, la fille de Sea The Stars a été rallongée avec succès dans ce Groupe 2. Lanfranco détient le record du nombre de succès, sept, dans cette épreuve. Star Catcher a succédé au palmarès à Magic Wand.

Enfin, le jockey d’Enable s’est adjugé les Hampton Court Stakes. Associé à Sangarius, il a permis à Sir Michael Stoute d’enregistrer un quatre-vingt-unième succès dans l’histoire de ce meeting. Le quatrième des Dewhurst Stakes (Gr.1) a succédé à des chevaux de classe comme Hawkbill, Benbatl ou encore Hunting Horn. Lanfranco Dettori a déjà remporté six épreuves en trois jours à Royal Ascot. Un récital pour l’Italien qui ne cesse d’écrire l’histoire des courses. Il n’a d’ailleurs plus été désigné meilleur jockey du meeting depuis 2004, une éternité.