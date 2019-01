Le Prix de l’Arc de Triomphe, Cracksman et Winx récompensés par Longines

Depuis désormais six ans, l’horloger Longines et l’International Federation of Horseracing Authorities (IFHA) récompensent les acteurs de l’année 2018. Durant une cérémonie qui se déroulait le 23 janvier à Londres, l’enseigne horlogère a décerné le trophée du meilleur cheval et de la plus belle course au monde. La saison passée, Arrogate avait obtenu cette distinction tandis que le Prix de l’Arc de Triomphe, remporté par Enable, avait été désigné plus beau rendez-vous hippique. La célèbre course disputée sur l’hippodrome de Paris Longchamp n’a pas dérogé à la règle, inscrivant pour la troisième fois son nom au palmarès. Ce Longines World’s Best Horse Race a été remis à Édouard de Rothschild, président de France Galop. Cette épreuve française de niveau Groupe 1 fait office de vitrine des courses et devrait cette année encore attirer les regards avec la probable tentative de triplé pour Enable.

Cracksman et Winx champions de l’année 2018

Côté chevaux, deux champions n’ont pu être départagés pour le Longines World’s Best Racehorses Award. Quadruple lauréate du Cox Plate, un exploit inédit, Winx a donc partagé le trophée avec le pensionnaire de John Gosden, Cracksman. Avec une série de vingt-neuf succès consécutifs et sept Groupes 1 gagnés en 2018, la jument de Chris Waller a obtenu un rating de 128. Pour Cracksman, il s’agit d’un choix un peu plus surprenant. Lauréat dès sa rentrée du Prix Ganay (Gr.1) à Paris Longchamp, le fils de Frankel a remporté la Coronation Cup à Epsom avant d’être battu par Poet’s Word dans les Prince of Wales’s Stakes à Ascot. Après un break durant tout l’été à cause de l’état du terrain, il a remporté brillamment le QIPCO Champion Stakes à Ascot et terminé sa carrière en sortant par la grande porte. «Cracksman est le meilleur fils de Frankel», affirme Anthony Oppenheimer, son propriétaire, sur le site racing.com. «C’était merveilleux pour lui de terminer sa carrière avec son succès dans les Champion Stakes. Le fait qu’il ait été honoré est certainement enrichissant d’autant qu’il a été élevé chez nous.»

Chez les jockeys, Frankie Dettori a remporté pour la deuxième fois le trophée de meilleur jockey du monde après 2015. L’IFHA a récompensé l’Italien pour sa performance dans le Prix de l’Arc de Triomphe mais également la Breeders’ Cup Turf avec Enable. Il a devancé Oisin Murphy, partenaire notamment de Roaring Lion et Ryan Moore.