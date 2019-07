Les cinq courses qui feront le Meeting de Deauville

28 juillet : Prix Rothschild (Gr.1) – 1.600 m en ligne droite

Dès dimanche, le meeting va démarrer très fort avec un premier Groupe 1. Cette année, le Prix Rothschild rassemble neuf concurrentes de trois ans et plus. Une édition relevée avec la présence de Laurens, quintuple lauréate en Groupes 1. Victime d’un souci sous le jarret, la protégée de Karl Burke a fait l’impasse sur les Falmouth Stakes (Gr.1). Elle devra se méfier de deux galopeuses françaises, With You et Obligate. La première est tout simplement la tenante du titre de cette course. Entraînée par Freddy Head, redoutable chaque année lors de ce meeting, elle retrouve son jardin et pourrait se réhabiliter après une décevante huitième place dans le Prix d’Ispahan (Gr.1). Quant à Obligate, elle est invaincue en trois sorties. La protégée de Pascal Bary effectue ses débuts en ligne droite après son succès dans le Prix de Sandringham (Gr.2). Enfin, William Haggas sera doublement représenté. Sa meilleure cartouche sera Move Swiftly. Jamais sortie du podium en huit courses, elle s’est imposée lors de sa rentrée dans les Duke Of Cambridge Stakes (Gr.2) à Ascot, devançant Veracious, lauréate par la suite des Falmouth Stakes.

4 août : Prix Maurice de Gheest (Gr.1) – 1.300 m en ligne droite

Deuxième temps fort du meeting, le Prix Maurice de Gheest rassemblera les très bons sprinteurs du moment. Moonlight Cloud (2011-2012-2013) et Marchand d’Or (2006-2007-2008) ont marqué ce Groupe 1 en le remportant chacun à trois reprises. Si la liste des partants n’est pas définitive, quelques cracks devraient, sauf contretemps, disputer cette épreuve. Le lauréat du Prix Jean Prat (Gr.1), Too Darn Hot, a privilégié les Sussex Stakes à Goodwood mais la tenante du titre Polydream sera bien présente. Lauréate du Prix de la Porte Maillot (Gr.3), la jument de Freddy Head sera de retour sur une piste où elle est invaincue en trois sorties. Face à elle, le britannique Hey Gaman devrait être un sérieux rival. Deuxième d’un Groupe 2 au Curragh derrière Romanised, le protégé de James Tate s’était imposé avec style dans le Prix du Palais-Royal (Gr.3) à Paris Longchamp. La distance devrait convenir à ce fils de New Approach. À noter qu’Aidan O’Brien n’a plus gagné cette épreuve depuis 2001 et King Charlemagne. Cette année, il devrait déléguer Le Brivido. Cinquième des Lockinge Stakes (Gr.1), Queen Anne Stakes (Gr.1) et Diamond Jubilee Stakes (Gr.1), cet ancien protégé d’André Fabre ne trouvera sur sa route ni Blue Point ni Battaash. Il faudra aussi se méfier d’Advertise, deuxième des July Cup Stakes (Gr.1) à Newmarket derrière Ten Sovereigns.

11 août : Prix Jacques le Marois (Gr.1) – 1.600 m en ligne droite

Il s’agit probablement du plus beau rendez-vous du meeting normand. Après les premiers forfaits, ils sont encore dix-neuf à ce stade pour tenter de succéder à «la Reine» Alpha Centauri. Deuxième des St James’s Palace Stakes (Gr.1), King Of Comedy devrait faire office de favori. John Gosden a fait de ce Prix Jacques le Marois son objectif de l’été. Le fils de Kingman est en pleine progression mais il va falloir se méfier de Watch Me. Impressionnante lauréate des Coronation Stakes (Gr.1) à Ascot, elle avait devancé Hermosa qu’elle devrait retrouver pour un magnifique match retour. Freddy Head, lui, a engagé ses deux têtes d’affiches, Polydream et With You. La première pourrait courir à une semaine d’intervalle sur une distance un peu longue pour elle, tandis que la seconde a terminé troisième de l’édition 2018 et devrait être de la partie. Troisième de la préparatoire, le Prix Messidor (Gr.3), Study Of Man est également dans la liste, tout comme Romanised qui a tracé une splendide ligne droite pour s’imposer dans les Minstrel Stakes (Gr.2) au Curragh.

18 août : Prix Morny (Gr.1) – 1.200 m en ligne droite

Premier Groupe 1 français pour les Pur-sang de deux ans, ce Prix n’est plus revenu à un galopeur tricolore depuis Dabirsim en 2011. Cette année encore, cela s’annonce très difficile avec la présence presque actée d’A’Ali. Impressionnant vainqueur du Prix Robert Papin, le protégé de Simon Crisford pourrait réaliser un doublé déjà réussi par Unfortunately en 2017 ou Reckless Abandon en 2012. Il devra se méfier d’Arizona, le poulain d’Aidan O’Brien. L’entraîneur de Ballydoyle hésite avec les Phoenix Stakes. S’il vient sur la côte Fleurie, le probant lauréat des Coventry Stakes (Gr.2) à Ascot pourrait permettre à son metteur au point d’obtenir un quatrième sacre dans ce Groupe 1, le dernier remontant à 2001 avec Johannesburg. Les Britanniques devraient probablement épingler cette classique où les Français ne semblent pas posséder de poulains et pouliches capables de rivaliser avec ces deux cités.

18 août : Prix Jean Romanet (Gr.1) – 2.000 m

Dernier Groupe 1 au programme, le Darley Prix Jean Romanet opposera les juments de quatre ans et plus. L’année dernière, Nonza avait mis fin à une disette de quatre ans pour les françaises. Cette année, les tricolores pourraient être représentées par Morgan Le Faye. La protégée d’André Fabre a déçu dans le Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1) mais la distance était probablement un peu longue pour elle. Il faudra cependant se méfier des révélations britanniques, pas incapables de venir une nouvelle fois prendre le dessus sur les pépites nationales.