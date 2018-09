Les dernières prestations des prétendants à l’Arc au banc d’essai

Waldgeist, entraîné par A. Fabre, vainqueur du Qatar Prix Foy : 9/10

Il a laissé la plus belle impression des Arc Trials, dimanche dernier à Paris Longchamp. Lauréat du Qatar Prix Foy, Waldgeist n’a fait qu’une bouchée de ses adversaires dans la ligne droite, laissant à deux longueurs et demi Talismanic. Le pensionnaire d’André Fabre rencontrera, certes, un lot plus fort que dans ce Groupe 2, mais Pierre-Charles Boudot n’a pas demandé le maximum à son partenaire pour s’imposer. Il faudra se méfier de Waldgeist, en pleine progression, qui tiendra un rôle de challenger et de capitaine de la délégation tricolore lors du grand rendez-vous de l’automne.

Roaring Lion, entraîné par J. Gosden, vainqueur des QIPCO Irish Champions Stakes : 9/10

Le protégé de John Gosden est aujourd’hui le meilleur Pur-sang de trois ans sur la distance de 2.000m. Déjà en vue à deux ans, il a véritablement explosé cette année. Troisième du Derby d’Epsom sur 2.400m début juin, il n’a, depuis, plus connu la défaite et reste sur trois succès consécutifs en Groupe 1. Il a bataillé avec Saxon Warrior pour remporter l’Eclipse à Sandown, s’est baladé dans les Juddmonte International Stakes, puis il a remis le couvert le samedi 15 septembre dans les Irish Champions Stakes en gardant une encolure d’avance sur Saxon Warrior. Pas d’Arc de Triomphe pour lui mais les Champions Stakes à Ascot le 20 octobre pour un éventuel coup de quatre.

Kitesurf, entraînée par A. Fabre, lauréate du Qatar Prix Vermeille : 8/10

Longtemps en queue de peloton et même prise de vitesse en milieu de parcours, Kitesurf était encore en septième position à 300m de la ligne d’arrivée. Mais les très bons chevaux ont un petit quelque chose en plus : la gagne. La fille de Dubawi s’est allongée et a dominé du minimum Magic Wand, entraînée par Aiden O’Brien. Place maintenant à l’Arc si son entraîneur André Fabre valide le choix. Les autres possibilités seraient le Prix de l’Opéra (Gr.1), le Prix de Royallieu (Gr.2) ou le Fillies & Mares (Gr.1) à Ascot fin octobre.

Kew Gardens, entraîné par A. O’Brien, vainqueur des St Leger Stakes : 8/10

Le lauréat du Juddmonte Grand Prix de Paris (Gr.1), le 14 juillet, a confirmé le 15 septembre en s’emparant du très prisé St Leger sur l’hippodrome de Doncaster. Le Pur-sang de trois ans s’est même permis de largement dominer l’invaincue Lah Ti Dar. Il s’affirme aujourd’hui comme l’un des tous meilleurs sur longues distances, lui qui avait remporté le Queen’s Vase (Gr.2) lors du meeting Royal Ascot. Le nouveau joyau irlandais sera de la partie le 7 octobre prochain dans l’Arc de Triomphe, sauf problème de dernière minute.

Magic Wand, entraînée par A. O’Brien, deuxième du Qatar Prix Vermeille : 7/10

Impressionnante dans les 300 derniers mètres, elle est tombée sur un sacré os nommé Kitesurf, qui a terminé plus vite en pleine piste. Toujours pas gagnante au niveau Groupe 1, la protégée d’Aidan O’Brien a enchaîné cette année les places d’honneur dans les différents Oaks (britannique, irlandais et Yorkshire). Selon les médias irlandais, elle devrait se diriger vers le Prix de l’Opéra.

Talismanic, entraîné par A. Fabre, deuxième du Qatar Prix Foy : 7/10

Deuxième derrière Waldgeist dans le Qatar Prix Foy, Talismanic ne semble pas au même niveau que son compagnon d’entraînement. Cependant, sa ligne droite dans laquelle il est à la lutte avec Cloth Of Stars montre qu’il ne va rien lâcher lors de l’Arc. Le pensionnaire de la casaque Godolphin ne possède pas la première chance de la course, mais ce cheval facile à monter devrait se battre pour les places d’honneur.

Brundtland, entraîné par C. Appleby, vainqueur du Qatar Prix Niel : 7/10

Il est la révélation des Arc Trials. Invaincu en deux courses, Brundtland a ajouté un troisième succès de rang en épinglant le Prix Niel, repoussant l’attaque d’Hunting Horn dans la ligne droite. Cependant, le temps de l’épreuve n’était pas exceptionnel et l’impression laisse à présager que le protégé de Charlie Appleby n’est pas encore totalement en pleine possession de ses moyens. Brundtland ne disputera pas l’Arc, mais restera à l’écurie pour viser l’édition 2019.

Cloth Of Stars, entraîné par A. Fabre, troisième du Qatar Prix Foy : 6/10

En progrès : voilà comment on pourrait qualifier la prestation de Cloth Of Stars dans le Prix Foy. Troisième, battu de peu par Talismanic, le dauphin d’Enable dans l’Arc 2017 semble avoir retrouvé une envie de se battre. Son jockey Vincent Cheminaud ne lui a pas demandé le maximum dans la ligne droite, ne lui montrant que la cravache. Si l’objectif est de l’amener au mieux pour le 7 octobre, nul doute que ce second accessit a dû rassurer son entourage.

Hunting Horn entraîné par A. O’Brien, deuxième du Qatar Prix Niel : 6/10

Sixième du Prix du Jockey-Club au printemps dernier, Hunting Horn avait montré ses limites dans le Derby français. Cependant, il a pleinement rassuré dans le Prix Niel, en étant battu d’une courte tête par Brundtland, après avoir été tout le long du parcours à ses côtés. Il est incontestable qu’il n’est pas la meilleure cartouche d’Aidan O’Brien dans cette édition, mais le fils de Camelot est un véritable guerrier à la lutte et une petite place ne sera pas à exclure.

Clincher, entraîné par H. Miyamoto, sixième du Qatar Prix Foy : 3/10

Animateur du groupe 2, l’espoir japonais a très vite cédé dans la ligne droite, terminant à environ huit longueurs du vainqueur, Waldgeist. Après la course, son entourage a évoqué un terrain trop sec mais l’impression visuelle n’était pas très plaisante. Il aurait pu écoper d’une note plus sévère mais le représentant nippon mérite une seconde chance, cette fois dans l’Arc, face à une opposition bien plus relevée.