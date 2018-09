Les Français de l’étranger se portent bien!

Le samedi et le dimanche matin, les mêmes réflexes nous emmènent en Asie, plus précisément au pays du Soleil-Levant, le Japon. Au programme, chaque semaine vingt-quatre courses sur deux jours et un grand nombre de succès qui s’enchaînent très souvent pour Christophe Lemaire. Au mois de juillet, la Cravache d’or en titre (un exploit incroyable, la première décrochée par un étranger) a refait son retard sur l’italien Mirco Demuro, jusqu’à le doubler au classement. Mi-août à Sapporo, le tricolore a enregistré neuf succès en deux jours. L’une de ses plus belles performances sur un week-end. Début septembre, il compte seize victoires d’avance sur le redoutable Demuro. Mais attention depuis un mois, Joao Moreira, star brésilienne qui a marqué les courses de Hong-Kong, a débarqué au Japon. Enchaînant déjà les succès, il pourrait jouer le rôle d’arbitre entre Lemaire et Demuro.

Géroux toujours sur le podium

Fort de sa brillante victoire dans la Pegasus World Cup fin janvier, et ses 5 millions de dollars de gains offerts au vainqueur, Florent Géroux n’a pas quitté le podium. Le Tricolore garde de justesse sa troisième place derrière José et Irad Ortiz, mais Javier Castellano se rapproche à vitesse grand «V». Pour rappel, le titre suprême, aux États-Unis, se joue aux gains et non aux nombre de victoires. Au 7 septembre, Florent Géroux comptabilise pas moins de 136 succès et 179 places, soit un pourcentage de réussite de 48% dans les trois premiers. Les autres Bleus figurent bien plus loin au classement. Flavien Prat, toujours sur la côte Ouest, est aux portes du top dix, à la onzième place. Il a déjà enregistré 132 victoires en 575 courses. Quant à Julien Leparoux, occupé par la naissance de son deuxième enfant début 2018, il a nettement fléchi par rapport aux années précédentes. Il est néanmoins remonté à la dix-huitième place avec 60 victoires en 474 courses.

Victoire et Breux enchaînent les victoires en Corée

Week-end après week-end, en Corée, les Français Johan Victoire et David Breux enchaînent les bonnes performances sur les hippodromes de Séoul, la capitale, et Busan. Ce dimanche, ils seront bien évidemment au rendez-vous de la grande réunion annuelle. Johan Victoire a atteint le cap des 55 victoires depuis son installation en juillet 2017. Quant à David Breux, il en est à 24 succès depuis décembre 2017.