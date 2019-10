Les invaincus Pinatubo et Quadrilateral confirment à Newmarket

Les spécialistes osent déjà sortir l’expression « meilleur deux ans du monde ». Un mois après le séisme provoqué dans les Vincent O’Brien National Stakes, conclu par une victoire de neuf longueurs, Pinatubo se devait de justifier son statut, à domicile dans les Dewhurst Stakes. Le protégé de l’incroyable écurie Godolphin avait une certaine pression mis par ses compagnons de couleurs. Earthlight (André Fabre) n’a pas manqué sa cible dans les Middle Park Stakes et Victor Ludorum (André Fabre) a montré les muscles dans le Qatar Prix Jean-Luc Lagardère.

Direction les 2000 Guinées

Jamais vu dans un terrain profond, Pinatubo passait un test. Le fils de Shamardal pouvait, en cas de succès, confirmer son statut de meilleur deux ans européen. Même s’il semble avoir un peu plus lutté que d’habitude dans ce terrain, Pinatubo a passé la vitesse supérieure quand il est sorti du sillage de ses adversaires pour s’imposer avec deux longueurs d’avance sur Arizona. Il remporte là son deuxième Groupe 1 en deux tentatives. « C’est sa meilleure performance a déclaré son jockey William Buick dans la presse anglaise. Il a montré d’autres qualités aujourd’hui (samedi). Il a été un peu brillant, mais différemment des autres fois. Seuls les très bons chevaux peuvent s’adapter à tous les terrains. » Il est d’ores et déjà annoncé comme le très grand favori des 2000 Guinées qui se dérouleront le 2 mai prochain sur cette même piste de Newmarket.

Meilleur que Frankel ?

« C’est vraiment un cheval très spécial a avoué Charlie Appleby chez nos confrères britanniques. Il a montré beaucoup de courage. Les gens pensaient que je prenais un risque en le courant ici mais l’expérience s’acquière dans les combats. » Grâce à ce succès, il va terminer l’année avec un rating (chiffre calculé en fonction des performances) supérieur au monstre Frankel, lui aussi vainqueur de cette course en 2010 et qui était resté invaincu toute sa carrière (14 courses – 14 victoires). Pinatubo est la nouvelle star des courses. Il est un pur-sang d’une dureté incroyable qui a gagné sur les pistes les plus exigeantes anglaise : Epsom, Ascot, Goodwood. Toute la presse hippique attend maintenant de le revoir au printemps.

Quadrilateral reçue trois sur trois

Frankel toujours lui. Aujourd’hui grand reproducteur, il a brillé ce vendredi grâce à Quadrilateral qui a montré un coeur énorme et d’évidentes qualités pour s’imposer dans le Fillies Mile (Groupe 1). Bien cachée au sein du peloton, elle a plongé côté corde à 300 mètres de l’arrivée et a refait mètre après mètre pour dominer Powerful Breeze aux abords du poteau. Love, deuxième favorite chez les bookmakers, s’empare de la troisième place. La pouliche entraînée par Roger Charlton et parée de la casaque de Khalid Abdullah reste invaincue en trois sorties. Elle confirme sa sortie précédente, conclue par une victoire avec neuf longueurs d’avance sur sa dauphine. Quadrilateral succède à de beaux noms au palmarès de cette course comme Iridessa (2018) et Laurens (2017). Toutes ont répété au plus au niveau à trois ans.