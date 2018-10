Les notes du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe

1. Enable : 10/10

En remportant l’Arc de Triomphe pour la deuxième fois consécutive, elle est entrée dans la légende des courses. Bien partie, patiente dans le premier quart du peloton, elle a placé un uppercut à ses adversaires à trois cents mètres du poteau et s’est envolée avant de résister au retour de Sea of Class, qui a échoué de très peu. Madame Enable, fiévreuse il y a quelques jours et arrivée à 85% de ses moyens selon son entraîneur John Gosden, est une authentique championne!

2. Sea Of Class : 9,9/10

Elle est la lauréate morale de ce quatre-vingt-dix-septième Arc de Triomphe! Dernière de la course comme à son habitude, Sea Of Class a transpercé le peloton dans la ligne droite et refait son retard mètre après mètre sur Enable pour finalement échouer d’une encolure. Fille de Sea The Stars et petite-fille d’Urban Sea, la pensionnaire de William Haggas n’a pas réussi le même exploit que sa famille, restée longtemps invaincue dans l’Arc, mais a montré une accélération digne des plus grandes championnes. En 2019, elle risque de ne pas être loin de la vérité.

3. Cloth of Stars : 8/10

Il faut bien avouer qu’il soufflait le chaud et le froid en cette année 2018. Préparé de main de maître par son entraîneur André Fabre, il a terminé à sa place, troisième, à l’issue d’une belle ligne droite. Un moins bon résultat qu’en 2017, où avait il terminé deuxième, mais sa performance reste tout aussi excellente.

4. Waldgeist : 8/10

En milieu de peloton tout le long du parcours, Waldgeist a bien fini mais ne pouvait espérer mieux. Monté par Pierre-Charles Boudot, celui qui était invaincu sur la distance de 2.400m en 2018 n’a pas montré le même tranchant que lors de sa dernière sortie victorieuse dans le Prix Foy. Le favori tricolore avant l’épreuve a terminé derrière son compagnon d’entraînement Cloth Of Stars.

5. Capri : 8/10

Capri ce n’est jamais fini! Deuxième durant tout le parcours, le poulain monté par Donnacha O’Brien, qui participait à son deuxième Arc, n’a rien lâché dans la ligne droite. Premier des cinq représentants d’Aidan O’Brien, il a amélioré son classement par rapport à l’édition 2017 dont il avait terminé dix-septième.

6. Salouen : 7/10

Bien caché en milieu de peloton par son jockey Oisin Murphy, le représentant de Sylvester Kirk a bien prolongé son effort malgré une gêne à cent cinquante mètres qui l’a empêché d’obtenir un meilleur classement.

7. Kew Gardens : 7,5/10

Avant-dernier à l’entrée de la ligne droite finale, l’élève d’Aidan O’Brien a tracé l’un des plus beaux finishes de la course avec Sea of Class. Il a démontré qu’il avait le niveau des grands rendez-vous.

8. Nelson : 6/10

Lièvre annoncé de Kew Gardens, Nelson a parfaitement rempli son contrat et même fait mieux que bien figurer! Longtemps en tête, le fils de Frankel n’a coincé que dans les cent derniers mètres, terminant huitième. Devant supporter le poids de la course, il a terminé à une encolure de son leader Kew Gardens.

9. Study of Man : 5/10

À quatre cents mètres du poteau, il est venu comme pour monter sur le podium mais il a finalement coincé à la conclusion. À revoir plutôt sur 2.000m.

10. Magical : 6,5/10

Nanti du numéro 16 dans les stalles, Magical n’avait d’autre choix que d’attendre. Et sa fin de course a été très honorable! Débutante sur 2.400m, la pouliche d’Aidan O’Brien a très bien fini à l’extérieur, prenant la dixième place qui est cependant très encourageante pour la suite. Placée en Groupe 1 à de multiples reprises, Magical a réussi un essai concluant sur la distance.

11. Way To Paris : 4/10

Seul italien au départ de la course, Way To Paris a eu le bon parcours à la corde en milieu de peloton. Et la ligne droite a été explicite: le poulain monté par Gérald Mossé n’a pas le niveau Groupe 1. Sa fin de course n’a pas été mauvaise mais n’a montré la possibilité de faire mieux.

12. Tibérian : 4/10

Non loin de la tête de course durant le parcours, il a réussi un bon début de ligne droite avant de craquer.

13. Talismanic : 3/10

Il était annoncé comme l’un des prétendants au podium. Deuxième du Prix Foy derrière Waldgeist, Talismanic semblait plus fort que jamais cette saison. En milieu de peloton, le représentant de la casaque Godolphin a eu les coudées franches dans la ligne droite. Privé de son coup de rein habituel, il a fait moins bien qu’en 2016, édition dont il avait terminé onzième.

14. Patascoy : 3/10

Déjà empoigné au début de la ligne droite, il s’est vite avoué vaincu. À revoir en Groupe 2 s’il reste à l’entraînement à quatre ans.

15. Defo : 2/10

Son jockey Andrea Atzeni a tenté un coup en partant pour se rapprocher de la tête du peloton. Cependant, dans la phase finale, le cheval a baissé les armes.

16. Hunting Horn : 2/10

Actionné à plus de six cents mètres de l’arrivée, il n’a joué aucun rôle dans la ligne droite finale.

17. Clincher : 1/10

Représentant japonais, Clincher venait de décevoir dans le Prix Foy en terminant bon dernier. Annoncé en net regain de forme, il avait en plus hérité du numéro 1 dans les stalles. Tout de suite bien placé à proximité des premiers, Clincher a totalement cédé dans la ligne droite. Une grosse déception pour le peuple nippon qui devra encore attendre une année de plus pour tenter de remporter son premier Prix de l’Arc de Triomphe.

18. Neufbosc : 1/10

Deuxième du Grand Prix de Paris (Gr.1) sur ce parcours, Neufbosc venait de finir troisième du Prix Niel. En quatre sorties sur cette distance, il n’était jamais sorti des trois premiers. Resté en queue de peloton, le représentant de la casaque de Gérard Augustin-Normand a rapidement été battu pour terminer avant-dernier. Il s’agit de la première fausse note de sa carrière.

19. Louis d’Or : 1/10

Un point de participation. Dernier à l’entrée de la phase finale, il a disparu des écrans radar quand les leaders atteignent les 200 derniers mètres.