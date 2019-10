Les tops et les flops du week-end passé

Top 1 : Mkfancy, la première en Europe pour Théo Bachelot

Huit poulains se sont affrontés samedi dans le Critérium de Saint-Cloud. En tête durant tout le parcours, Mkfancy a résisté jusqu’au bout à l’attaque d’Arthur’s Kingdom et Mythical, deux protégés d’Aidan O’Brien. Mkfancy a offert un deuxième sacre en Groupe 1 à son entraîneur Pia Brandt, trois ans après le Grand Prix de Paris gagné par Mont Ormel. Il s’agit en revanche du premier succès au plus haut niveau en Europe pour Théo Bachelot, son jockey, qui avait déjà remporté un Groupe 1 au Qatar. «J’ai une pensée pour tout mon entourage, ma famille et mon travail», a expliqué ému Théo Bachelot au micro d’Equidia. «Je pensais monter pour une place d’honneur mais de là à gagner, c’est magnifique. Mon cheval a eu l’appui de l’extérieur et s’est montré très dur.»

Top 2 : Technician touche le Graal dans le Prix Royal-Oak

Les stayers se sont réunis à Paris Longchamp à l’occasion du Prix Royal-Oak. Six concurrents étaient au départ, dont Holdthasigreen, le lauréat du Prix du Cadran. Lah Ti Dar a mené la coalition britannique pour ses débuts sur cette distance. Sur un terrain très lourd, c’est finalement Technician qui s’est imposé après une courte lutte avec Call The Wind, Holdthasigreen finissant troisième. Lauréat du Prix Chaudenay (Gr.2) lors du week-end de l’Arc, le protégé de Martyn Meade affrontait pour la première fois ses aînés en France. Le terrain l’a certainement avantagé ainsi que le rythme très élevé. Pierre-Charles Boudot a ainsi obtenu un septième succès en Groupes 1 cette année. Il a succédé à Holdthasigreen au palmarès de cette course. Vainqueur du premier Groupe 1 de la saison avec Waldgeist dans le Prix Ganay, Pierre-Charles Boudot conclut de la meilleure des manières sa très grande année marquée à jamais par son triomphe dans l’Arc.

Flop (de l’année) 1 : deux partants dans un Groupe 1…

Deux partants dans un Groupe 1, c’est comme 100 m dans un grand meeting d’athlétisme avec deux coureurs. L’intérêt sportif y est beaucoup moins présent et les doutes s’installent. Après le forfait de Wichita puis celui de Lady Pénélope quelques secondes avant le départ, il ne restait donc plus qu’Alson et Armory. Le premier cité s’est imposé dans son duel, offrant à Lanfranco Dettori son dix-neuvième Groupe 1 de l’année. Au-delà de cet exploit, on peut se demander pourquoi aucun entraîneur français n’a engagé de cheval cette épreuve. L’argent en jeu et la possibilité d’enrichir le palmarès de son pensionnaire ne suffisent visiblement plus à attirer les poulains et pouliches tricolores. Cette situation offre une image écornée des courses de plat et pénalise la filière à tous les niveaux…

Flop 2 : Lah Ti Dar, la tactique perdante de Lanfranco Dettori

Il est rare de le souligner mais Lanfranco Dettori n’a probablement pas monté la plus belle course de sa vie dans le Prix Royal-Oak. Associé à Lah Ti Dar, sur un terrain très lourd, le jockey italien a imprimé beaucoup de rythme dans cette épreuve avec une jument qui découvrait cette distance. À mille mètres de l’arrivée, on savait déjà que la protégée de John Gosden n’offrirait pas un vingtième Groupe 1 à son jockey. La fille de Dar Re Mi a fini loin de la victoire, quatrième, et n’a toujours pas remporté de succès à ce niveau. Frankie Dettori n’aurait probablement pas dû jouer le fort d’autant que Holdthasigreen, adepte de la course en avant et dur à l’effort, ne laisserait pas le temps à sa partenaire de respirer. Personne n’est parfait…