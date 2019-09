Logician reçu cinq sur cinq dans les St Leger Stakes

Le trio formé par Khalid Abdullah, John Gosden et Lanfranco Dettori est loin d’être inconnu du public des courses. Il est notamment associé à Enable, double lauréate du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. À l’occasion des St Leger Stakes, hier à Doncaster, ce n’était pas la jument de cinq ans qui était attendue mais Logician. Invaincu en quatre sorties, le fils de Frankel débutait sur une distance aussi longue, avec 2.900 mètres à parcourir. Face à lui se sont présentés sept concurrents dont trois protégés d’Aidan O’Brien, emmenés par Sir Dragonet, cinquième du Derby d’Epsom (Gr.1). Dans une épreuve menée par Western Australia, les deux favoris se sont marqués à l’arrière du peloton. Alors qu’Il Paradiso a attaqué à sept cents mètres de l’arrivée, Logician est venu très facilement sur la ligne de tête. Lanfranco Dettori a accompagné son partenaire jusqu’au poteau et devancé de plus d’une longueur le tenace Sir Ron Priestley et Nayef Road. Ayant craqué dans les derniers mètres, Sir Dragonet a terminé quatrième.

Logician reviendra en 2020

Frère utérin de Suffused, placé au niveau Groupe 1 aux États-Unis, Logician a débuté tardivement en compétition, le 17 mai dernier à Newbury. Après un deuxième succès à Newmarket un mois plus tard, le fils de Frankel avait été associé pour la première fois à Lanfranco Dettori à Newbury. Le tandem y avait laissé une grosse impression, repoussant ses meilleurs adversaires à plus de quatre longueurs. Le 21 août à York, il avait disputé le premier Groupe 2 de sa carrière à l’occasion des Voltigeur Stakes. Ce jour-là, il avait laissé Jalmoud, troisième du Grand Prix de Paris (Gr.1), à dix longueurs! John Gosden a donc réussi le pari de tenter sa chance sur 2.900 m, Logician obtenant le premier Groupe 1 de sa carrière. Désormais invaincu en cinq courses, il succédé au palmarès à Capri en 2017 ou encore Kew Gardens l’an dernier. John Gosden, lui, a inscrit son nom à cette épreuve pour la cinquième fois, la sixième pour Lanfranco Dettori. «Le terrain rapide l’a aidé», a indiqué son entraîneur au Racing Post. «Il a gagné assez facilement. Néanmoins, c’est un vrai cheval de mile et demi. Cette course est une classique et le prince Khalid était enthousiaste et voulait gagner une classique pour Frankel. Il a tant fait cette saison que nous ne le représenterons plus cette année afin qu’il se repose et puisse courir sur 2.400 m l’an prochain.»

Lanfranco Dettori puissance quinze!

Cette saison, Lanfranco Dettori est l’homme de tous les records. Hier, le jockey italien a inscrit un quinzième Groupe 1 à son palmarès et se rapproche à une unité de son record réalisé en 2001. «C’est probablement mon plus facile succès dans les St Leger. Logician est un cheval sérieux. Ce fut une excellente année. Il faut dire que j’ai la chance de travailler pour un grand entraîneur qui a beaucoup de bons chevaux dans de bonnes courses. Nous avons gagné deux Classiques cette année et nous profiterons de ce moment avant de nous préparer pour l’Arc dans trois semaines.» Le trio Abdullah/Gosden/Dettori n’en a pas fini de faire lever les foules des grands hippodromes d’Europe. Dans trois semaines, ils essaieront de marquer l’histoire avec la reine Enable dans le Prix de l’Arc de Triomphe. En attendant, peut-être l’année prochaine, l’avènement d’un grand champion pour lui succéder avec Logician.