Silvestre de Sousa sacré champion du monde à Hong Kong!

Chronométreur officiel du championnat international des jockeys et de nombreuses courses à travers le monde, la marque horlogère Longines était aussi le partenaire de cette confrontation très attendue entre douze des meilleurs jockeys au monde. Le principe est simple: quatre courses dans lesquelles on attribue des points en fonction du classement. Deuxième l’année dernière, Silvestre de Sousa, triple lauréat de la Cravache d’Or de l’autre côté de la Manche (2015, 2017 et 2018) n’a cette fois pas raté sa cible. Lauréat de deux courses et troisième d’une autre, le jockey brésilien, qui représentait… l’Angleterre, a obtenu trente-quatre points et largement devancé l’Irlandais Colin Keane, lauréat d’une course et crédité de seize points. L’Américain Javier Castellano a complété le podium de cette édition. Deux Français ont participé à ce championnat. Christophe Lemaire, récent vainqueur de la Japan Cup, et Mickaël Barzalona n’ont pas su se montrer dangereux. Ils seront néanmoins présents lors de la grande journée de la Hong Kong Cup ce dimanche.

Les Français en force à l’Île Maurice !

L’île Maurice aussi a accueilli son célèbre championnat des jockeys. Trois champions habitués à évoluer en métropole, Maxime Guyon, Aurélien Lemaître et Mickaëlle Michel, étaient présents le week-end passé dans l’océan Indien pour participer au Week-End International. Remporté l’année dernière par Hayley Turner, le tournoi est cette fois revenu au premier cité. Lauréat de trois courses, le jockey de la casaque Wertheimer a récolté trente-quatre points et devancé d’une unité Aurélien Lemaître, également vainqueur de trois courses. Le Mauricien Nooresh Juglall a complété le podium. Onzième sur treize, Mickaëlle Michel n’a obtenu que des accessits. Du côté des entraîneurs, Amar Sewdyal a surclassé l’opposition avec cinquante-trois points, devançant Preetam Daby et Shirish Narang.