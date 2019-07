Sixième Groupe 1 pour Laurens, Earthlight frappe fort dans le Prix de Cabourg

La «Dame de fer» n’est jamais battue. Et à la fin, c’est toujours elle qui gagne. Lorsque Laurens remporte une épreuve, ces expressions seront toujours accolées à son nom. Lors du Prix Rothschild, premier Groupe 1 du meeting de Deauville, dimanche en Normandie, la protégée de Karl Burke a une nouvelle fois fait le spectacle. Huit concurrentes se dressaient sur son chemin, et après avoir mené le peloton, Laurens a porté son attaque à trois cents mètres de l’arrivée. La jument montée par P-J. McDonald est partie pour la gloire, mais l’attentiste With You s’est enclenchée à la corde. La lutte dans les derniers hectomètres a été âpre mais Laurens a finalement conservé une demi-longueur sur sa rivale.

Six Groupes 1 pour moins d’une longueur!

La fille de Siyouni est une véritable guerrière, capable de s’imposer sur des distances allant de 1.600 à 2.100 m. Lauréate des Fillies’ Mile (Gr.1) à Newmarket dès l’âge de deux ans, elle avait réalisé une saison 2018 exceptionnelle. Sa moisson avait débuté dans le Prix Saint-Alary à Paris Longchamp où elle avait devancé With You. Son entourage avait ensuite décidé de l’engager dans le Prix de Diane Longines, où elle avait fait preuve d’un courage hors norme pour s’imposer. À la fin de de sa saison de trois ans, elle avait également épinglé les Matron Stakes et les Sun Chariot Stakes. Avec ce sacre dans le Prix Rothschild, Laurens a obtenu le sixième Groupe 1 de sa carrière. Lors de chaque victoire, les écarts avec ses opposants n’ont jamais excédé une demi-longueur! «Elle ne fait jamais grand-chose lorsqu’elle va de l’avant», a déclaré Karl Burke au micro du Racing Post. «Son travail au printemps a été très brillant. Désormais, nous voulons bien finir l’année avec comme plan la Breeders’ Cup.» Laurens pourrait prendre part au Prix Jean Romanet le 18 août à Deauville ou aux Matron Stakes le 14 septembre à Leopardstown, où elle défendrait ainsi son titre.

With You et Obligate sauvent l’honneur de la France

Deuxième, With You a tout tenté pour revenir sur la lauréate. La protégée de Freddy Head n’a pu conserver son titre mais elle a rassuré ses fans après sa contre-performance dans le Prix d’Ispahan (Gr.1). «Elle a été prise de vitesse», analyse Freddy Head dans Paris-Turf. «Je suis tout de même très content de sa course, car elle finit très bien. La suite pourrait être le Prix Jean Romanet, disputé sur une plus longue distance.» La revanche entre Laurens et With You pourrait donc avoir lieur sur 2.000 m, ce qui offrirait un beau bouquet final au meeting de Deauville. Obligate a obtenu une belle troisième place. Il s’agit de la première défaite de la protégée de Pascal Bary. Du reste, si elle parvient à mieux respirer durant le parcours, elle pourrait épingler un premier Groupe 1.

Earthlight, nouveau joyau d’André Fabre?

Disputé sur 1.200 m, le Prix de Cabourg (Gr.3) était le second temps fort du dimanche deauvillais. Seuls quatre poulains et une pouliche se sont présentés au départ. Dans une épreuve menée par Well Of Wisdom et Mowaeva, le favori Earthlight a patienté derrière les leaders. Mickaël Barzalona a actionné son partenaire à deux cent cinquante mètres de l’arrivée, lequel a déposé ses rivaux. Earthlight s’est imposé de quatre longueurs devant Well of Wisdom et Dubai Station. Après avoir débuté victorieusement en compétition le 19 juin à Maisons-Laffitte, le fils de Shamardal avait ensuite confirmé à Deauville dans un très bon style. Earthlight a épinglé le premier Groupe 3 de sa jeune carrière, succédant à Comedy au palmarès de cette épreuve. Son entraîneur André Fabre a obtenu un huitième succès dans ce Groupe 3, trente ans après le premier glané avec Qirmazi. Earthlight pourrait désormais se tourner vers le Darley Prix Morny (Gr.1) à Deauville le 18 août prochain, où un match face à A’Ali, lauréat du Prix Robert Papin, pourrait faire des étincelles.