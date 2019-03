Soleil Marin fait briller la casaque Godolphin, Maxime Guyon toujours plus fort

Première épreuve de plat de niveau Groupe programmée cette année en France, le Prix Exbury a déjà sacré de futurs lauréats de Groupe 1. Ainsi, Spirit One, Chinchon ou encore Cloth Of Stars ont remporté cette épreuve par le passé. Cette année, neuf chevaux se sont affrontés sur les 2.000 mètres de la piste de Saint-Cloud. Dans une course emmenée par le britannique Dolphin Vista, les trois favoris, Soleil Marin, Magny Cours et Air Pilot, se sont marqués de près. Dans la ligne droite, le premier s’est détaché pour remporter le premier Groupe 3 de sa carrière. Associé à Pierre-Charles Boudot, il a devancé son compagnon d’écurie Magny Cours et le tenant du titre Air Pilot. Après avoir évolué à haut niveau sans succès, le pensionnaire de la casaque Godolphin venait de terminer troisième pour sa rentrée derrière Trais Fluors et Call The Wind. «Il s’agit d’un cheval qui adore ce terrain très souple», a déclaré Pierre-Charles Boudot sur Equidia. «Il venait d’effectuer une bonne rentrée et arrivait en bonne condition pour cette course. Il est très courageux. »

Maxime Guyon voit double !

Dans le Prix Omnium II, les mâles de trois ans se sont affrontés sur 1.600 mètres. Après cinq mois d’absence, Shaman n’a pas tremblé pour remporter la première Listed de sa carrière. Défendant les couleurs de la casaque Wertheimer, le fils de Shamardal avait terminé cinquième du Prix Jean-Luc Lagardère (Gr.1) en octobre dernier. Associé à Maxime Guyon, il a devancé de deux longueurs Sagauteur et Go To Hollywood. Pendant de cette course pour les femelles, le Prix Camargo a sacré par le passé des éléments comme La Cressonnière, en 2016, lauréate par la suite du Prix de Diane. Et Maxime Guyon a une nouvelle fois brillé avec Tifosa. La pouliche de l’écurie des Charmes a engrangé son deuxième succès en 2019. Son entraîneur Pia Brandt n’a pas hésité à livrer son prochain objectif: la Poule d’Essai des Pouliches, programmée le 12 mai. Avant cela, direction le Prix de la Grotte (Gr.3) le 14 avril à Paris Longchamp.