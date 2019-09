Soudania dépose ses rivaux avec classe et Silva domine Duneflower au sprint

Dans deux semaines, Paris Longchamp sera le théâtre du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Tous les regards seront tournés vers l’hippodrome parisien. Avant ce grand événement, deux Groupes 3 étaient au programme samedi. Le Prix Bertrand de Tarragon a mis aux prises sept femelles de trois ans et plus sur 1.800 m. Le tandem formé par Lanfranco Dettori et John Gosden avait fait le déplacement avec Duneflower, deuxième d’un Groupe 3 à Sandown Park. Dans une course menée par Silva, la fille de Dubawi a patienté dans le dos des leaders. Dans la ligne droite, Silva s’est sauvée et Duneflower n’est pas parvenue à faire son retard sur elle. La protégée de Pia Brandt a laissé à deux longueurs sa rivale, Spirit of Nelson prenant le deuxième accessit.

Facile lauréate des 1000 Guinées à Meydan en début d’année, Silva avait déçu dans les Oaks (Gr.3), terminant neuvième. Encore décevante dans la Poule d’Essai des Pouliches (Gr.1), la fille de Kodiac avait montré du mieux avec une quatrième place dans le Prix de Lieurey (Gr.3), pour sa rentrée, à Deauville. Silva a succédé au palmarès à My Sister Nat et permis à Théo Bachelot de remporter son septième Groupe 3 en France. «Elle a bien sprinté», s’est félicitée Pia Brandt au micro d’Equidia. «Lors de sa dernière course, elle n’était pas au top. Elle a eu un souci après Dubaï, nous avons mis du temps avant de le trouver. J’ai dit à son jockey qu’elle serait au même niveau que le début d’année aujourd’hui.» Silva pourrait désormais se diriger vers le plus haut niveau lors du week-end de l’Arc à l’occasion du Prix de l’Opéra (Gr.1).

Soudania donne rendez-vous en 2020

Cirrus des Aigles en 2009, Intello en 2013 ou encore Ghaiyyath l’an dernier. Le Prix du Prince d’Orange sourit souvent à des potentiels chevaux de niveau Groupe 1. Groupe 3 disputé sur 2.000 m, il a mis aux prises huit concurrents de trois ans. Le tandem Dettori-Gosden a rapidement pris les devants de la course avec Dubai Warrior. Soudania a patienté dans son dos tandis que Queen est restée à l’arrière du peloton. Dans la ligne droite, l’animateur a craqué et Soudania a produit un magnifique changement de vitesse pour déposer ses rivaux. La deuxième femelle du lot, Queen, a terminé deuxième grâce à une bonne fin de course à l’extérieur, devançant Goya Senora. Sœur utérine de Sortilège, lauréate d’un Groupe 1 en Italie, elle avait débuté à Fontainebleau fin mai par une deuxième place. Après avoir ouvert son palmarès dans un Maiden à Chantilly, elle avait confirmé dans une Classe 1 à Deauville. La fille de Sea The Stars s’était ensuite imposée dans une Listed à Paris Longchamp, devançant Queen. Soudania est devenue la première femelle au XXIe siècle à s’imposer dans le Prix du Prince d’Orange.

«C’est une petite jument qui ne paye pas de mine mais qui a un très bon cœur», explique Freddy Head. «Elle ne s’est pas beaucoup entraînée à deux ans car elle avait rencontré quelques soucis de santé. Elle a débuté assez tard en compétition et maintenant elle est au mieux. Je pense qu’il ne faut pas y aller trop fort avec elle surtout si nous la maintenons en compétition à quatre ans.» Ayant connu des championnes comme Solémia ou Goldikova, la famille Wertheimer peut désormais se permettre de rêver avec Soudania.